「衛生紙之亂」掀搶購潮 精神科醫師：「羊群效應」作祟

2018-03-01 17:37

〔記者林惠琴／台北報導〕近期國內出現「衛生紙之亂」，擔心衛生紙漲價而引發搶購風潮，造成賣場架上銷售一空，反而真正有需要的民眾一包難求，精神科醫師指出，主要是「羊群效應」作祟，當過度不安全感時，甚至會引發「儲物症」，曾有患者囤積的衛生紙等生活用品可用10年，實在太多了！

精神科醫師楊聰財表示，民眾一窩蜂搶購衛生紙的情形，與心理學上的「羊群效應」心態有關，也就是當消息一出，有領頭羊先做，將出現模仿行為，害怕不搶會有損失的其他人就盲從跟進，未能進一步思考自己的需求，或是囤貨可能會產生發霉等缺點，尤其現在社群媒體興起，類似現象恐更明顯。

楊聰財指出，當「羊群效應」到一定程度時，還會有一群以自我為中心、較欠缺團體觀念的族群，因為「貪小便宜」、「能撈就撈」的想法，進而到餐飲店、公共廁所等地，使用衛生紙也要多抽一些帶回家，管他是不是公共財，只要自己好就好。

楊聰財強調，囤物嚴重者也可能產生「儲物症」，引起原因涉及心理、生理與環境因素，可能因為情緒、思考障礙或不安全感，必須透過囤物的動作達到心靈的穩定，像是曾經收治一名年約70幾歲的男性，由於父親早逝、生活困苦，總是擔憂生活用品會不夠用而養成囤物習慣，累積的衛生紙或洗髮精、內衣褲，甚至可用到他逝世後10年，就是生病了。

楊聰財提醒，要降低「羊群效應」的影響，民眾必須獨立思考、理性消費，評估最適合自己的方式，不要盲從；萬一囤物行為已經影響日常生活，則建議進一步求助於精神科，透過專業諮商、治療處置。＃