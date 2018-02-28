吃火鍋送衛生紙 這家店出招平「安屎之亂」

店家把一包包的衛生紙擺放在結帳櫃台。（記者張聰秋攝）

2018-02-28 16:30

〔記者張聰秋／彰化報導〕衛生紙價格預期將齊漲，國內掀起搶購亂象，有網友把民眾為了安心拉屎，發生衛生紙搶購之亂，自嘲成台灣的「安屎之亂」，彰化市則有火鍋店業者趁勢推出「吃火鍋送衛生紙」的促銷活動，只要來店消費，吃一鍋火鍋就送一包250抽有牌子的「五月花」衛生紙，推出首日就送出一箱半、超過70包，客人直呼「吃到賺到」，坊間都很難買到衛生紙，來店裡不用搶就能免費拿到衛生紙，很開心！

70年次的業者郭庭綺學的是食品營養，曾在公立高中教生物，7個多月前離開教職創業，在彰化市中山路2段開了「大豐鍋物」火鍋店，每鍋消費以250元到280元為主力，300元以上也有。

店家昨天在自家臉書PO出「吃火鍋送衛生紙」促銷活動，馬上引起迴響，不少民眾專程到店裡消費，有的首次光顧，也有的已來吃過2、3次。有民眾不知道店家辦活動，結帳後收到一整包有品牌的衛生紙，又驚又喜，劉小姐說，現在衛生紙真的很難買，吃火鍋又能帶衛生紙回家，店家作法讓人感覺很貼心。

業者郭庭綺說，店裡需要使用衛生紙，本身使用的就用有品牌的，這回推出消費送衛生紙活動，除了吸引客人來店消費，主要也是希望讓民眾知道，民生必需品的衛生紙，沒有貴得那麼離譜，大家不需要急著搶購。

郭庭綺說，衛生紙未漲價前，每包採購成本約11元，消費1鍋就送1包，等於回饋3％到4％給消費者，因應2個星期促銷期，額外採購10箱衛生紙，昨天首日推出就送出快2箱，顧客若持續反應好，會延長活動期。

相關影音

彰化市火鍋店業者郭庭綺，推出吃火鍋送衛生紙活動，所送的衛生紙還是有品牌一整包的。（記者張聰秋攝）

民眾結帳收到衛生紙，不用搶就有很開心。（記者張聰秋攝）

吃火鍋還可拿到衛生紙贈品，民眾直呼吃到賺到。（記者張聰秋攝）

衛生紙預期漲價，彰化市大豐鍋物推出吃火鍋送衛生紙的促銷活動。（記者張聰秋攝）