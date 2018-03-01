「衛生紙之亂」平息？ 消保處：多數業者已供應無虞

行政院消保處2月27、28日訪查，多數量販店仍陳列多款衛生紙，品牌雖不齊全，但供應無虞，搶購現象已大幅減少，圖為27日桃園全聯賣場的畫面。（記者魏瑾筠攝）

2018-03-01 17:28

〔記者陳宜加／台北報導〕國內「衛生紙之亂」已稍平緩，行政院消保處2月27、28日再度至大台北地區各大量販店、超市與藥妝店、共78家業者進行訪查，多數量販店仍陳列多款衛生紙，品牌雖不齊全，但仍有庫存，供應無虞，價格亦持平，沒有趁機漲價或囤積等情形，搶購現象已大幅減少。

消保處也說，部分地區型或中小型超市、藥妝店仍有缺貨情形，業者表示將陸續到貨。

值得一提的是，為因應廠商供貨不及，有多家業者以公告或口頭向消費者說明提供預購方式，讓消費者可以用目前相同價格購買，俟貨到後通知消費者取貨，消費者不會有買不到或買到價格較高衛生紙的情形。

至於全國17個直轄市與縣市政府消保官亦已陸續訪查轄區內各大量販店、超市及藥妝店，訪查結果大致相同。

為讓資訊充分揭露，消保會網站已建置「衛生紙最新資訊」專區，內容包括穩定物價小組「物價資訊看板平台」、「15項民生必需品賣場月均價參考資訊」及公平交易委員會、經濟部、本處、各縣市政府消保官等相關作為。

消保處重申，目前各大量販店陳列的各類衛生紙供貨無虞且價格持平，請消費者安心。