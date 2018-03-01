台灣燈會作品被指抄襲 設計團隊公開創作手稿反擊

衍象設計實驗室公布作品「嘉藝之光」設計手稿及創作過程。（取自衍象設計實驗室臉書粉絲團）

2018-03-01 17:09

〔記者林宜樟／嘉義報導〕2018台灣燈會科技嘉藝燈區中的入口意象作品「嘉藝之光」，被葡萄牙設計師Hugo Reis指控與其作品「Eclipse」（日蝕）有很驚人的相似之處；負責設計的衍象設計實驗室回應，會和國外作品在視覺上有雷同之處，是因雙方作品以數學幾何進行設計分析及管狀材料工法的限制。

衍象設計實驗室回應，「嘉藝之光」概念思考是從嘉義意象做挑選，形象塑造上以結合工研院的Logo以及日出前的曙暮輝（twilight）結合作為作品概念出發。

實驗室說明，團隊提出70年代販售的燈具MorilleL Lamp作為發想，延續過去該團隊幾何造型設計脈絡，2004年的燈具作品開始即以筒狀模組做球體造型的幾何結構組件，證明數學幾何形體的數位化製造可能，最終所選擇呈現方式的黑鐵管與國外FAHR021.3團隊作品在視覺上有雷同之處，是因雙方作品以數學幾何進行設計分析及管狀材料工法的限制。

衍象設計實驗室表示，接受大家對於雙方作品的討論，澄清作品在設計發展上的自主性，並期待雙方在設計概念上的交流討論。

「嘉藝之光」解釋牌寫上，以日出意象，加入黑鐵圓管與燈光的設計，結合工研院Logo當中的圓弧角度，象徵台灣高科技的創新、研發實力，將如同日出一樣，照亮在地的不同產業，給予欣欣向榮的意象，以充滿動感的設計，揭開科技燈區的序幕。

Hugo Reis今天在臉書上發文，指「嘉藝之光」作品跟其工作團隊「FAHR 021.3」設計的「Eclipse」（日蝕）相似，Hugo Reis認為此事讓他感到失望，他也一直很尊重台灣文化與人民；他與團隊相信台灣燈會官方會避免這種情形會再度發生。

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衍象設計實驗室公布作品「嘉藝之光」設計手稿及創作過程。（取自衍象設計實驗室臉書粉絲團）

70年代販售的燈具MorilleL Lamp。（取自衍象設計實驗室臉書粉絲團）

衍象設計實驗室公布作品「嘉藝之光」設計手稿及創作過程。（取自衍象設計實驗室臉書粉絲團）

衍象設計實驗室公布作品「嘉藝之光」設計手稿及創作過程。（取自衍象設計實驗室臉書粉絲團）

Hugo Reis在臉書上發文指作品與台灣燈會作品極為相似。（記者林宜樟翻攝自Hugo Reis臉書）