日蝕變日出！台灣燈會嘉藝之光 被葡國設計師控抄襲

左圖為Hugo Reis設計作品「Eclipse」（日蝕），右圖為台灣燈會作品是以日出為意象的「嘉藝之光」。（取自Hugo Reis臉書）

2018-03-01 15:44

〔記者林宜樟／嘉義報導〕2018台灣燈會科技嘉藝燈區中的裝置藝術作品「嘉藝之光」，被葡萄牙設計師Hugo Reis指控與其作品「Eclipse」（日蝕）有很驚人的相似之處，並認為應防止此情形再度發生；嘉義縣政府新聞行銷處長李雅貞回應，此作品為工研院贊助設置，縣府尊重贊助單位，由於國外設計師提出質疑，縣府已請工研院及設計單位提出說明。

「FAHR 021.3」作品是日蝕

Hugo Reis今天在臉書發文，指「嘉藝之光」作品跟其工作團隊「FAHR 021.3」設計的「Eclipse」（日蝕）相似，Hugo Reis認為此事讓他感到失望，他也一直很尊重台灣文化與人民；他與團隊相信台灣燈會官方會避免這種情形會再度發生。

「嘉藝之光」以日出為意象

「嘉藝之光」解釋牌寫上，以日出意象，加入黑鐵圓管與燈光的設計，結合工研院Logo當中的圓弧角度，象徵台灣高科技的創新、研發實力，將如同日出一樣，照亮在地的不同產業，給予欣欣向榮的意象，以充滿動感的設計，揭開科技燈區的序幕，設計者為跨界合作團隊FabCraft Design Lab / 衍象設計實驗室。

FabCraft Design Lab / 衍象設計實驗室則回應，概念思考從嘉義意象做挑選，形象塑造上以結合工研院的Logo以及日出前的曙暮輝（twilight）結合作為作品概念出發。

黑鐵管與FAHR021.3作品視覺上有雷同

實驗室說明，團隊提出70年代販售的燈具MorilleL Lamp作為發想，延續過去該團隊幾何造型設計脈絡，2004年的燈具作品開始即以筒狀模組做球體造型的幾何結構組件，證明數學幾何形體的數位化製造可能，最終所選擇呈現方式的黑鐵管所造成與國外FAHR021.3團隊作品在視覺上有雷同之處，是因雙方作品以數學幾何進行設計分析及管狀材料工法的限制。

衍象設計實驗室表示，公開接受大家對於雙方作品的討論，希望藉此聲明澄清作品在設計發展上的自主性，並期待雙方在設計概念上的交流討論。

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