旭光國小裝置藝術 10隻松鼠成輕鬆亮點

中市烏日旭光國小在校門口設了一隻彩色大松鼠作為公共藝術，讓學校更增繽紛色彩（記者蘇金鳳攝）

2018-02-27 17:31

〔記者蘇金鳳／台中報導〕烏日旭光國小新校舍去年底落成，為展現校舍新氣象，學校 將吉祥物松鼠列為新校舍的公共藝術，在校門口廣場設置一隻由藝術家洪易所設計高2.2公尺的大松鼠，洪易還與師生及社區民眾共同彩繪9隻立體小小松鼠，設置在學校的圍牆及警衛室屋頂上，成為學校的亮點。

旭光國小過去校址位在成功嶺旁的山坡上，小朋友在上課時，常常看到松鼠在眼前跑來跑去，因此學校在未遷移到健行路前，就展開吉祥物票選，天天在師生面前跑來跑去的小松鼠就雀屏中選，而代表學校植物就是向日葵。

由於旭光國小的原址，大部份校地是由民眾提供，有地主要求收回，因此102年1月起，市府啟動遷校計畫，把旭光國小遷移到健行路上，並於去年2月遷校，去年底落成。

為展現學校特色，學校決定在校門設裝置藝術，並以學校的吉祥物小松鼠為裝置藝術主題，委請畢業於旭光國小的藝術家洪易進行設計，其繽紛的作品受眾人青睞，剛好又是旭光的校友，由他來設計作品更有特殊的意義，洪易創作了的高2.2公尺的立體彩色大松鼠，放置在校門口，常常吸引很多人照相打卡。

此外，洪易還與學校師生、社區民眾共同彩繪多張松鼠的圖稿，選出了12件傑出的作品，彩繪正反面9隻的小松鼠，設置在學校的圍牆，象徵「輕鬆（松）快樂上學去」。而代表學校植物的向日葵花，則彩繪在地板上，配上蝴蝶造型裝置藝術及溜滑梯，讓旭光國小小朋友如同在童話世界上課。

旭光國小的校門有九隻小松鼠是由師生及社區民眾共同彩繪。（記者蘇金鳳攝）