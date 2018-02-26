人均冊僅半本 竹北市圖藏書不及人口成長

新竹縣竹北市人口成長快速，但藏書量卻追不上，即使市公所每年添購2000多冊新書，每人只平均擁有半本書。（記者廖雪茹攝）

2018-02-26 15:58

［記者廖雪茹／新竹報導］新竹縣竹北市人口成長快速，但藏書量卻追不上，即使市公所每年添購2000多冊新書，每人只平均擁有半本書；樹黨市民代表許育綸建議發展主題圖書館，透過專業、集中式的管理，以提高借書意願及借閱率。

竹北市公所對此表示，根據中央的基準，鄉鎮市級的圖書館藏書量至少2萬冊，市圖已遠遠超出；竹北因人口成長太快，而顯得人均冊少。考量圖書館應具多功能，滿足社會各年齡層的需求，且須視人力和設備許可，未來就地改建的新市圖仍維持傳統功能經營。

位在福德里民活動中心的福德分館，可考慮轉型發展主題式的青少年學習中心；東區分館（經國橋旁的機2用地）將在取得用地後，再做整體需求評估。

許育綸表示，前議員高偉凱統計發現，縣內人口成長越快的鄉鎮市，藏書量越追不上。新竹縣家庭所得收入全台第3名，但人均冊將近1.5本，差第1名的台北市人均冊2.7本一大截。

許育綸說，以竹北市為例，目前人口數18萬2250人，市圖藏書量9萬冊，人均冊僅0.5本，相當於每人只平均擁有半本書，少得可憐；若加上縣立圖書館，兩館合計32萬餘冊，人均冊1.8本。

許育綸建議竹北應發展主題圖書館。他說，現有福德分館加上總館重建、東區分館，未來竹北將有3間圖書館，他建議採取專業、集中式管理的新方式，取代常見的通識、分散式，以期提高借閱率。

竹北市公所圖書館表示，市圖平均每年添購2000多冊新書；另為推廣閱讀，公所每年舉辦親子共讀活動，未來也希望利用各里活動中心空間，規劃閱覽室或自修室。