「共生音樂節」2/28凱道登場 林生祥壓軸演唱一小時

228事件71週年民團今上街遊行紀念反思，從228事件的起點天馬茶房開始遊行到行政院前，參予民眾一同灑長生花，紀念228受難者。（記者王藝菘攝）

2018-02-24 17:56

〔記者陳鈺馥／台北報導〕今年為228事件71週年，2月28日午後4時起，第6屆「共生音樂節」將在凱達格蘭大道舉行，由金曲客家歌王林生祥擔任壓軸，以一小時音樂表演紀念228事件。

「共生音樂節」召集人徐祥弼今日受訪表示，今年音樂節主題為「查無此人」，有別於歷屆較宣誓性的主題，強調要積極面對228的事實真相，主軸轉向關注加害者是誰。

徐祥弼指出，228事件不是只有受害者角色，已經過了71年眾多加害者至今仍隱晦不明，轉型正義不能只是政治協商，政府有義務及責任讓加害者現形。

徐祥弼提及，年輕人希望政府更積極開放政治檔案，世界各國都有228事件相關檔案及報導，應該更有系統研究及翻譯，讓台灣社會了解真相，政府也要公開政治檔案，不能再讓加害者躲在背後。

據主辦單位規劃，「共生音樂節」下午4時正式開始，將由深受年輕人喜愛的老王樂團開場，台灣後龐克樂團仙樂隊當天也會參與演出，並安排各10分鐘的名人開講與觀眾分享經驗，時代力量立委林昶佐、歷史學者戴寶村、政大地政系教授戴秀雄、社民黨苗博雅等人也會登台。

當天凱達格蘭大道上會有展覽及超過30組團體的攤位，並規劃「真人圖書館」活動，由不當黨產處理委員會委員李晏榕、中研院近代研究所副研究員陳儀深、人權醫師陳永興擔任講解及導覽。

2月28日晚上8點，擔綱壓軸的音樂人林生祥將登場，在凱道上帶來一小時的音樂演出，表演曲目由林生祥自己決定，主辦單位歡迎民眾當天一起上凱道，欣賞表演及共同表達追尋台灣民主、人權及轉型正義的訴求。