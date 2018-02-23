6人滿級分！衛道高中4同班創佳績 他倆靠請客砥礪

衛道中學今年6傑學測滿級分。（記者蘇孟娟攝）

2018-02-23 16:59

〔記者蘇孟娟／台中報導〕衛道中學學生林采欣、謝宇恩、廖證硯及黃凱彥4名同班同學感情佳，更攜手創下學測滿級分佳績，其中廖證硯與黃凱彥甚至培養競合關係，每次考試均比賽較勁，贏者請輸的喝紅茶，喝了2年紅茶切磋出好實力，歡喜開出升學紅盤。

衛道中學今年包括林采欣、謝宇恩、廖證硯、黃凱彥及黃昱豪、游健志等6人考出滿級分佳績，其中林采欣、謝宇恩、廖證硯、黃凱彥4人同窗，一起攜手創佳績。

4人均說，班上讀氣風氣盛，平時就會相互幫忙，林采欣個性活潑，看班上讀書讀到氣氛太悶時，總會適時跳出來，像帶動大家唱歌，變換心情，想盡辦法提振大家士氣。

至於謝宇恩更是籃球隊主要戰力球員，主打前鋒的他，課業表現也是全校「大前鋒」，穩居全校第一的他，允文允武表現，更是班上領頭羊。

廖證硯說，自己的成績表現起初浮浮沈沈，曾考過全校20來名，高二起跟好友黃凱彥開始以競賽切磋，兩人每次考試都比賽，贏者請輸家喝紅茶，競合關係讓兩人既是競爭對手，卻更是對方的好幫手，黃凱彥國文強，會不時指導廖證硯寫作技巧，廖證硯英文厲害，也會提點黃凱彥。

喝下贏家請的飲料每每就成就下次努力的動力，兩人請對方喝紅茶的機率幾乎不相上下，讓兩人實力一路進步，畢業前廖證硯校排名已達全校第2名，黃凱彥則是模擬考時未曾考過75級分，終在最重要的學測大仗實力開花結果。

4名好同窗，除黃凱彥目標台大材料系外，另3人均有志再戰台大醫科，盼再續同窗情緣。

至於游健志從小身體不佳，親人也常有人病痛，讓他很早就立志學醫，盼能助人醫療疾病；王昱豪則有親友受過動症所苦，從小看著為治療過動症辛苦接受矯正過程，讓他決定挑戰職能治療或物理治療系，盼未來能幫助受過動症所苦者。