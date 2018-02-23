北市推3U秀成果 電動共享汽車Unicar下月上路

3U分別代表共享汽車Ucar、共享機車Umotor及公共自行車YouBike。（記者黃建豪攝）

2018-02-23 16:34

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市副市長林欽榮今天下午主持「3U政策成果記者會」，宣傳共享汽車Ucar、共享機車Umotor及公共自行車YouBike三種共享運具在台北市的佈置成效，除由北市府一手扶植的YouBike已投車於1.3萬輛自行車、租借點達400站以外，共享電動車廠商WeMo亦宣布投放電動機車數量已達1000輛，而最新加入市府3U政策夥伴的電馳公司，也預計今年3月中推出共享汽車Unicar，試辦期間前半小時100元，為市場同類型服務的最低價。

交通局指出，透過台北智慧城市專案辦公室接洽及提供行政協助目前Umotor已有廠商WeMo於11處行政區（文山區以外）提供共享電動機車服務；最早發展的Youbike，則從2009年至今，已完成400處租借站點，共有1萬3072輛自行車提供使用；另Ucar部分，廠商電馳公司亦有意願投入共享電動車試營運。

威摩科技執行長吳昕霈表示，WeMo從2016年底到現在，已經有1000台投入台北市，2017年運行總長達40萬公里，相當於繞行台北市5700多圈，但這只是剛開始，電動機車服務在全世界都算新穎，只是電動機車缺點是得換電池，管理、維護相對較辛苦，因此文山區仍較難擴展。

至於共享電動汽車方面，電馳公司將分別在台北市與高雄市投入共享汽車Unicar。電馳電網通路部經理朱禮佑指出，Unicar預定3月中旬上路，同樣是以手機APP租借，初期試辦只投入10輛車，且只能在台北市其中11處公有停車場的26個電動車柱格位借還車。

朱禮佑說，Unicar與市面上租車業者的不同，在於定位是「短租」，試辦期間前30分鐘100元，超過30分鐘，每分鐘5元（第1小時250元、第2小時後300元），希望民眾用完車後，就放給下一位使用，不希望長時間租用，營運模式近似YouBike，是在固定網點A地借B地還，且一定要插上充電槍才能還車，民眾也能用手機APP看到車子的電量，可藉此評估要抵達目的地所需要的距離和所需電量。