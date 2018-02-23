學測滿級分 他們分享讀書方法

虎尾高中4位學測滿級分學生許煌浚（左起）、吳柏諺、吳婷茹及王湘晴分享讀書方法，中為導師周明鴻。（記者黃淑莉攝）

2018-02-23 14:21

［記者黃淑莉／雲林報導］107年大學學測成績公布，虎尾高中有4位學生75滿級分，導師周明鴻說，他們雖天資聰穎，更重要是肯努力，讀書時很專注、有效率，4人也分享自己的讀書方法。

吳柏諺從小成績優異，國中會考成績5A++，他說，從不熬夜讀書，每天搭車上下課，回家複習功課到11點就睡覺，同學也說他都早睡早起，知道自己的罩門是英文，跟導師討論後，特別向專家請教，每天加強練習。

許煌浚的父母都是老師，他說，自己沒有特別的讀書方法，知道在家裡無法專心讀書，他晚上回學校參考晚自習，7點到9點半這段時間專心複習功課，他建議可以找一位與自己實力相當的讀書伙伴相互切磋。

至於吳婷茹，周明鴻說她是班上的傳奇人物，高一到高三學校段考幾乎都第一名，每一科都很強，領悟力強，像海綿一樣不斷吸收。

吳婷茹住宿，晚自習結束回到寢室，會再複習英文、寫數學題目，晚上11點半睡覺，為加強自己作文能力，每天晚自修前她會邊吃水果邊看作文範例，週日回家，一樣會到圖書館看書。

王湘晴自認自己理解力、記憶力不好，上課時會把老師說的內容詳細作筆記，回家再多次複習，高二開始透過補習班老師幫忙取得全國各高中的數學考試題目，每天練習一份，持續一年多，包括北一女、建中、台中一中等名校的題目，物理她也是多作題目。

王湘晴說，「勤能補拙」多練習題目很有幫助，不僅可以熟悉題型，且考試時看到題目比較安心也不會緊張。

讀書也需要紓壓，吳柏諺看輕小說、打電腦遊戲；許煌浚打電腦線上遊戲；吳婷茹看偶像劇、小說；王湘晴則是看搞笑、奇幻漫畫。

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