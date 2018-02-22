百分百達標！新竹市45所國中小學營養午餐全面採「4章1Q」

新竹市45所國中小學的營養午餐百分百遵守「4章1Q」政策，是全國第一個全面達標的示範縣市。（記者洪美秀攝）

2018-02-22 14:44

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市府配合農委會和教育部推動學生營養午餐「4章1Q」政策，從去年2月啟動後，今年市轄45所國中、小學的午餐食材全面使用國產生鮮農、畜產品，所有生鮮品項的食材都符合4章1Q規範，百分百達標，也成為各縣市典範，讓學童的營養午餐所用食材更健康、安全。

新竹市府教育處與教育部、農委會合作，去年2月開始，作為推動「4章1Q」政策的示範縣市，先選定市轄的中央廚房學校推動營養午餐優先選用在地生產的可追溯性食材政策，即選用CAS有機農產品標章、CAS台灣優良農產品標章、產銷履歷認證標章、吉園圃標章等四標章，或具有台灣農產品生產追溯QR code標示生鮮食材，強化學校午餐食材安全性，並增進學童環境保護意識，可選擇在地食材的飲食，並培養低碳飲食習慣。

新竹市府教育處表示，市轄目前共45所國中、小學，約4.6萬名學童，全部都符合相關規定，學童所吃的營養午餐食材全面達標。

目前新竹市國中小學營養午餐，每年由市府補助近3億元午餐費用，國小午餐每餐39元、國中每餐42元，其中家長須負擔4元的非基改食材和行政費。

此外，國中每餐為力推4章1Q政策，也透過發放獎勵金方式，只要團膳業者一個月中超過半數的午餐供應日，提供符合4章1Q食材，即可獲得獎勵金補助，這是讓學生吃得健康、縣市政府減輕負擔和午餐業者也能獲補助的三贏結果。

市府教育處表示，在教育部與農委會還沒試辦4章1Q前，市府和學生營養午餐團膳業者就已簽訂契約，並明確要求蔬菜品質須具備CAS、吉園圃、產銷履歷，或至少提供農藥殘留檢驗合格證明，如今更成為全國第一個推動4章1Q政策全面達標的縣市。

同時，教育處也透過食育方舟、食物森林等食農教育，培養學童選擇食材是「從土地到餐桌」都全面了解的情況，且有16名營養師專業監督管理、建置午餐登錄系統與家長參與監督機制，讓午餐資訊透明，已成全國典範縣市。