否極泰來！統帥飯店旁彩券行 連4天開出「百萬大紅包」

花蓮積財庫彩券行今天早上才在放鞭炮，慶祝初一到初三連續中大樂透春節大紅包，今天晚上開獎「又中了」，讓許多花蓮人都大呼「太神奇」。（記者花孟璟攝）

2018-02-19 23:50

〔記者花孟璟／花蓮報導〕今天大年初四是「迎財神」的日子，而距離花蓮統帥飯店不到百米的一家彩券行，農曆年初一到初四連開4天的大樂透「百萬大紅包」！ 彩券行老闆吳桂秦說，早上才放鞭炮慶祝初三開大三元沒想到晚上店門要關了，接獲消息「又中春節大紅包」，而且今天還是一口氣開出2組，她驚呼「難怪今天眼皮一直跳不停」！

吳桂秦說，這幾天來買彩券的多是花蓮本地人，猜測是「老天爺賞紅包給災後的花蓮人」，原本以為「大三元」已經很厲害了，但今天一整天客人沒停過，她眼皮狂跳，今晚一直忙到晚上10點多還有客人一直來買刮刮樂，都還沒注意大樂透開獎了沒，就接到同業打電話來恭喜「又中了」，實在感謝老天眷顧！

花蓮市統帥飯店在206花蓮地震後下陷，花蓮縣府只花6天迅速將統帥飯店拆除完畢，整理為停車場；而昔日飯店斜對面的「積財庫彩券行」則在地震後的大年初一、初二、初三連續3天都開出百萬大紅包，今天早上接財神的日子，彩券行業者在店門口放鞭炮，吸引許多民眾大排長龍試手氣，希望這個年能夠好過一些！

吳桂秦說，目前只知道第1天得獎的是1位中年婦女，第2、3位則不清楚身分，因為連日來太忙碌還沒有瞭解；她說，晚上一直忙忙到晚上10點以後才關門，沒想到今晚又開出第4次連莊「春節大紅包」，而且連開39，67兩組，真的太旺了，明天早上開店還要放鞭炮，向大家分享喜悅。

她說，這次初一到初四「連開大四喜」的春節大紅包，就像老天給花蓮人賞紅包，「從來沒這麼旺過」！應該是老天給花蓮一點小小的補償，也希望老天繼續眷顧花蓮，也謝謝顧客支持。