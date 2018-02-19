難捨友逝、狗絕食2個月 直到主人拿出這個...

2018-02-19 15:56

〔即時新聞／綜合報導〕狗狗面對親人好友離世，也會難過。近期南韓1隻14歲的白狗阿榮（Arong）自從最好的狗朋友離世後，不僅絕食2個月，也經常獨自窩在角落。直到飼主拿出「高檔飼料」後，原本以為是溫馨感人的故事，最後卻大逆轉，逗樂眾多網友，不少網友直呼「眼淚還來啊」。

綜合媒體報導，韓國SBS電視台1個動物節目，去年底在其臉書粉專上傳節目片段，影片中白狗阿榮從小與黃狗感情融洽，經常玩在一起，但先前狗老友離世，阿榮似乎不能接受死訊，不僅整天悶悶不樂、獨自蹲在角落，甚至連愛吃的罐頭也不瞧一眼。

阿榮絕食的情況長達2個月，主人擔心阿榮的身體狀況，決定親自拿著飯一口一口餵牠，「我們只希望牠可以自己吃飯和喝水，就這樣而已。」，但阿榮不肯主動進食，更將飼主餵的食物全部吐出來。

電視台前往拍攝當日，飼主為了讓阿榮重新振作，特地煎牛排犒賞牠，牠起初聞一聞牛排，便開始食慾大振，大口吃下牛排。這畫面讓飼主傻住，「原來牠只是喜歡貴的食物」，完食的阿榮甚至露出久違的燦笑。

許多網友看完這片段，大讚阿榮「很識貨！」，不少網友則是被逆轉結局逗樂，紛紛笑道「把我的眼淚還來！」、「肉肉太香了把持不住」，也有網友認為，「狗狗是真的想念朋友，看牠眼神就知道」、「不管事實如何，阿榮願意吃飯就好」。