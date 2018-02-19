嘆台灣選舉淪綜藝表演 他點出關鍵4戰略...

前國安會副秘書長張榮豐，昨於同名臉書粉專撰文，談論組織的運作過程與能力；感嘆台灣的選舉，已淪「綜藝式的表演」。（資料照）

2018-02-19 11:50

〔即時新聞／綜合報導〕台灣戰略模擬學會秘書長張榮豐，昨於同名臉書粉專撰文，談論組織的運作過程與能力，並感嘆台灣的選舉，已淪為「綜藝式的表演」。

張榮豐指出，今年又碰上9合1選舉，好的選舉制度，應為使候選人在投入選戰的1年中，「演練」4種組織運作能力，包括「組織願景與長期策略布局」；「當前戰術的操作、具體方案）」；「處理危機」，以及「團結選戰團隊」，維持組織運作必備日常業務（House Keeping）。

張榮豐解釋，「若組織沒有長期的願景與策略佈局，自然就談不上當前的戰術與具體方案，此時組織業務就會以“House Keeping”為主」，主事者易淪管理瑣碎事務的管家婆，成天瞎忙無建樹，遑論晉升雄才大略的經營者。

張榮豐說明，「如果組織沒有危機預防能力，猶如一個人低頭看著腳尖走路，這當然無法消弭危機於無形，而使得『危機日常化』」，將來遇到危機時，「就會以『拚天才』、『兵來將擋、水來土淹』方式應付危機」。

張榮豐強調，執行時最重要的是「正確的心態」，前兩項須「周延審慎」去面對，第3項以「保命」為優先，日常業務則得考量到「組織的團結與效率」。

張榮豐感嘆，「可惜台灣目前的選舉，已經淪為綜藝式的表演」，但身為選民的老百姓，「應該試著用以上的標準來考核候選人，並決定用選票支持與否」。