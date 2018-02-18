02/18 各報重點新聞一覽

2018-02-18 08:35

自由時報

出遊＋北返 年初三國道恐塞爆

今天大年初三天氣好，高公局預估出遊及北返工作崗位的車潮將匯集上國道，國道全日車流量將達春節疏運最高峰，包括高乘載管制、匝道封閉、深夜暫停收費、匝道儀控管制、開放路肩等五大疏導措施首次一起實施。因應可能爆發的車潮，呼籲駕駛人短途旅程行走市區替代道路，讓國道分流，避免壅塞。

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干預美大選 美起訴俄13人3單位

調查俄羅斯干預美國二○一六年總統大選的特別檢察官穆勒，十六日起訴被控涉案的十三名俄國人與三個俄國機構。起訴書指稱，俄方斥資數百萬美元，以數百人力全力拉抬現為美國總統川普的選情，批評其共和黨黨內勁敵魯比歐、克魯茲及民主黨對手希拉蕊．柯林頓。美國法學家認為，這波行動可能為起訴協助俄方的美國人鋪路，也打臉川普向來聲稱「通俄門」是「騙局」、「獵巫行動」的說法，徹底推翻他一再試圖建立的「真相」。

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中科院 幫黃金單身漢找伴

行政院長賴清德將提高台灣生育率，列為新年三大施政方向。要提高生育率，需先提高結婚率，這方面，中科院近年來有新作法。為幫中科院的「黃金單身漢」尋覓幸福，中科院積極扮演「月老」角色，安排員工與地區醫院女性護理人員聯誼，獲得熱烈回響，光今年的場次，就有十一對配對成功，還有數年前參與活動者，已和伴侶步上紅地毯，邁向人生下一個階段。中科院不僅積極為員工「謀福利」，也為提高生育率的國家政策，盡一份心力。

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蘋果日報

國道塞爆 回娘家「菜都涼了」走春 收假 今車潮更多

昨早國道即湧現大年初二回娘家及出遊車潮，加上事故多，多處路段「紫爆」、僅10幾公里龜速，有人被塞車耽誤，「娘家親友等到菜都涼了」，國5北上雪隧車流更回堵8公里，塞至深夜11時後才紓解；出遊及收假車潮夾攻，估今是國道雙向最大量，明為北上最塞。各地櫻花陸續綻放，昨吸引眾多走春人潮，在嘉義舉辦的台灣燈會也被稱讚「很漂亮」。

蔡總統連2天被近身嗆聲

從南嗆到北！總統蔡英文前天年初一起展開春節祈福之旅，到廟宇參拜、發紅包，但前天在台南遭反年金改革等立場抗議民眾，近身大喊「蔡英文下台！」昨在基隆又遭人在5公尺近距離嗆「蔡英文不要執迷不悟！」接連被嗆，國安人員神經緊繃、加強維安。蔡今將南下彰化參拜。拔菜總司令盧朝財說，蔡已經得罪所有人，不被嗆才怪，今天他將率隊去彰化抗議。

聯合報

13俄人遭起訴 川普喊清白 俄國斥荒謬

負責調查通俄案的美國特別檢察官穆勒十六日大動作收網，起訴十三名俄羅斯公民和三個俄羅斯機構，理由是他們干預美國2016年大選，行動始於2014年。

好天氣搶出遊 國道今恐最塞

交通部高公局預估，今天大年初三因多數地區天氣多雲到晴，出遊車潮恐將出籠，加上部分提前北返的車流湧現，國道今天很可能將是春節六天連假中全線車流量最多的一天，高公局提醒用路人可多利用高乘載和免收費時段上路，避開易壅塞時、路段。

中國時報

民進黨是否將自行推出台北市長人選？發紅包 總統與柯保持距離

昨天是大年初二，蔡英文總統風塵僕僕走訪北台灣各地廟宇參拜祈福並發送紅包，吸引大批民眾排隊領取，氣氛熱鬧。但蔡在台北市保安宮參拜時，台北市長柯文哲、表態參選北市長的綠委姚文智均到場，姚一直緊跟在側，柯則與蔡、姚隔著隨扈保持約2公尺距離，互動不多，再度引發外界好奇民進黨是否將自行推出台北市長人選。

北返車潮湧現！初二塞爆 國道今高乘載管制

春節連假天氣穩定，民眾紛紛開車出遊，加上昨天初二回娘家的傳統習俗，台北車站湧現人潮趕著回娘家，國道、省道都造成壅塞，尤其國5宜蘭到頭城準備進入雪隧的路段，車陣一度綿延約5、6公里，一路塞到深夜。且因今年假期較短，國道高速公路局估計，今天就有民眾北上返回工崗位，因此國道1、3、5號都要開始實施高乘載管制，請民眾留意相關資訊。