新春微旅行 走訪新北生態公園

土城媽祖田水生態親子公園佔地兩百七十七坪，是由土城總體營造協會與社區民眾共同打造的綠地。（新北市城鄉局提供）

2018-02-16 14:12

〔記者賴筱桐／新北報導〕春節期間想至郊外享受春光，又擔心熱門景點人山人海，不妨走訪新北市的生態公園。土城媽祖田水生態親子公園佔地約277坪，距捷運永寧站僅15分鐘車程；平溪區紫東社區擁有一日三景的美麗景致，春節適逢櫻花盛開，正是賞花好時節。

土城媽祖田水生態親子公園是由土城總體營造協會與社區民眾共同打造的綠地，園區內有豐富的濕地生態，還能一路前往天上山步道、承天禪寺、桐花公園等景點。

善息寺住持蘇素珍表示，這塊綠地原名「月蕊庭」，擁有美麗的山林美景及清澈泉水，早年吸引許多民眾踏青，後來因乏人管理，以鐵圍籬封閉，荒蕪一片。105年社區參加新北市城鄉發展局社區規劃師提案補助，重新整頓環境，開放民眾休憩，更名為「水生態親子公園」；106年清整水梯田，號召居民共同栽種香草植物，打造綠生活園區。

另外，紫東社區春節櫻花盛開，民眾可前往番子坑農路的櫻花谷與福德宮附近，欣賞櫻花與山巒相輝映的景致，至山頂俯瞰大片茶園，夕陽餘暉映照層層雲朵，營造浪漫氛圍。

新北市農業局表示，紫東古道遍佈豐富的蕨類生態，運氣好還能看見國寶級鳥類台灣藍鵲，民眾可一面欣賞鄉村景致，一面享用在地農產風味餐與藍鵲咖啡，度過悠閒時光。