今初一鋒面輕撫 北部略降、中南部有高溫30度

大年初一（16日）天氣晴朗，民眾趁著好天氣，攜家帶眷到廟裡走春祈福。（記者簡榮豐攝）

2018-02-16 09:30

〔記者吳柏軒／台北報導〕大年初一，全台天氣僅北部、東北部地區受到微弱鋒面輕撫，溫度將比昨天攝氏29.5度還要略降，約降3到4度，但水氣不多，中部地區則有接近30度高溫，南部更超過30度，花東地區仍須注意短暫降雨，西半部與離島也要注意局部地區霧氣影響，民眾走春出遊都須留意。

氣象局預報員表示，今天有微弱鋒面略過、東北季風增強等因素，使北部、東北部等地區的氣溫將稍微轉涼，但鋒面結構不強，影響時間約到今天傍晚左右，會比昨天氣溫再略降3到4度，約25度左右，氣溫整體來說大致宜人，但因水氣略增、雲量變多，山區偶有短暫雨。

預報員說，中部及南部雖雲量稍微較昨增加，但大致維持晴朗天氣，氣溫較北部、東半部略高，若有陽光直接曝曬將感到炎熱，中部白天氣溫約在28、29度左右，南部地區可到30度。

而東部地區亦是多雲天氣，白天氣溫約略25度左右，但預報員提醒，須留意短暫雨，建議民眾外出要攜帶雨具；離島部分則同樣受到鋒面影響，氣溫約為25度左右，受到地形與氣候，在外島及部分地區要留意局部起霧，起霧影響時間從初一到初四都有可能，民眾外出開車、南來北往都要多加小心。

空氣品質方面，環保署空氣品質監測網顯示，上午8點左右全台AQI（空氣品質指標）中，北部、竹苗、中部等多個測站亮起橘燈（對敏感族群不健康），甚至台中、雲林、嘉義、台南等地也有測站亮起到紅燈（對所有族群不健康）警戒，離島地區也有金門達紅燈，且金門AQI達175為上午全台最高，宜花東AQI綠燈（良好），高屏地區AQI為綠燈到黃燈（普通），民眾若要外出，可注意燈號警戒，適時準備口罩等防護措施。