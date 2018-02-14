大雅交流道新設南向車道 春節前搶通紓解車潮

中市大雅交流道新設南向車道，年節連假前搶通，紓解春節車潮。（記者蘇孟娟攝）

2018-02-14 16:23

〔記者蘇孟娟／台中報導〕國道一號大雅交流道銜接中清路及環中路，鄰近台74線快速道路，是台中市南來北往重要交通樞紐，因車流量大，常造成平面道路回堵，台中市政府新增大雅交流道南向車道，今日下午4時通車，台中市府預期整體路口紓解效率將提升24%，下大雅交流道車輛可直通中清路，不必再繞道至環中路，通過大雅交流道將更省時與節能環保。

台中市交通局指出，大雅交流道因鄰近台74快速公路及重要聯外幹道中清路，車流匯集且交通量大，常造成平面道路回堵，針對大雅交流道進行二階段改善策略。

其中，第一階段已完成大雅交流道聯絡道中央分隔島往東偏移增加長度100公尺左轉車道，提升容量，並維持上交流道車道數，縮減恩光加油站前槽化線面積和人行道範圍，以利車流右轉進入聯絡道。經觀察改善後下班尖峰時間的車流動態，發現下大雅交流道的車輛在高速公路主線的停等長度縮短25%，例假日及連假期間發揮紓解大量車流成效。

第二階段則推動2項改善措施，首先在車流尖峰時間，協調交通部高速公路局中區工程處實施國1北上匝道彈性開放路肩通行，並配合匝道儀控放寬及開放主線路肩通行，去年12月9日啟用後，已大幅縮短由環中路上大雅交流道的通行時間。

另一項工程則是下交流道的市區端，由建設局施工增設南向車道，昨日（13日）已完成路面瀝青混凝土舖設，再由交通局進場增設調整號誌、標誌及標線，今日下午4時起開放通車。

今日台中市副市長林陵三在交通局長王義川的陪同下實地視察第二階段改善成果，林陵三指出，大雅交流道是台中市易塞車的20處路口之一，經過市府交通局、警察局交通大隊、交通部高速公路局等跨機關會勘後，決議增加左轉車道，並在下交流道往市區方向增設南向車道，直通中清路，不必再繞道至環中路，有助減少2個紅綠燈的停等時間，讓車流更順暢，也避免回堵至高速公路。

至於從環中路往高速公路方向，市府將交通時相改為「紅燈可以右轉」，上高速公路匝道後也協調交通部高速公路局同意開放路肩行駛，讓車輛可以很順利上高速公路。

林陵三說，明天就是除夕，希望在路口改善後，返鄉遊子或旅客在經過這個路段時不再壅塞。

他另指出，台灣大道中港交流道部分也有一個交通措施，如果黎明路、潮洋路段出現車輛回堵情況時，將由交通大隊機動警員引導車輛右轉到台74線的平面道路，再轉市政路前往市區，解決中港交流道壅塞問題。