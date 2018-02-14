2018亞太科學資優學生論壇 沙國將派團參加

2018-02-14 14:41

〔記者林曉雲／台北報導〕2018亞太科學資優學生論壇將在今年暑假舉辦，教育部邀請沙國中學生來我國參加，獲沙國教育部資優教育總司長阿布都拉博士（Dr. Abdullah Al-Ghamdi）同意，雙方並將推動台沙學生之間更密切的交流。

教育部國際司司長畢祖安表示，阿布都拉總司長與督導穆罕默德先生（Mr. Mohammed Y. Haddad）於日前率團來我國參加「2018年台灣國際科學展覽會」，並拜會我教育部、台大及台北科技大學等，期盼擴大雙方中學生交流。

畢祖安司長轉述指出，阿布都拉總司長向我教育部表達，盼籌組20名數理資優生研習團，於暑假期間來我國接受短期研習課程並與我學生交流。畢祖安表示，教育部非常歡迎沙國學生，期待台沙兩國在以往青少年及體育交流的友好基礎上，合作拓展學生的深度研習，尤其在數理科學領域建立密切的學生交流。

阿布都拉總司長肯定我國學生在數理科學方面的傑出表現，沙國已連續3年來我國參加「亞太科學資優學生論壇」，去年來訪時，沙國學生並表演當地傳統舞蹈，展現民族特色，更與參與的15國學生建立良好的合作關係，沙國也將再度派團參加7月11日至7月16日在我國舉辦的「2018亞太科學資優學生論壇」。