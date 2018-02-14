送愛到花蓮 湧蓮寺捐1000萬元

2018-02-14 13:43

〔記者何玉華／新北報導〕新北市蘆洲湧蓮寺、樹林濟安宮、新莊地藏庵及新莊武聖廟於響應「新北送愛到花蓮」，今天共同捐款共1400萬元到新北市社會救濟會報專戶，作為協助花蓮地震受災戶災後重建家園使用；新北市長朱立倫代表受贈後表示，新北市也有許多花蓮鄉親，大家看到花蓮地震後，許多人面臨無家可歸的情況，主動捐助，各宮廟平時保佑民眾平安健康，國泰民安，遇到社會有危難時，又率先捐款救助，讓來自善信大德的香油錢轉為愛心，是最大的功德。

湧蓮寺主委陳宏昌、新莊地藏庵和武聖廟主委林俊德及財團法人新北市樹林濟安宮董事長陳黃綠妹，分別將1000萬元、300萬（新莊地藏庵200萬、新莊武聖廟100萬）、100萬支票交給朱立倫，朱立倫則回贈感謝牌感謝。

陳宏昌說，湧蓮寺在八八風災、八仙塵暴及台南大地震、日本大海嘯時都捐出千萬元善款，這次花蓮縣災情嚴重，身為蘆洲信仰中心的湧蓮寺獲全體委員一致通過捐助1000萬元，希望傳達善信大眾的愛心，共同幫助災區重建家園。

陳黃綠妹表示，財團法人新北市樹林濟安宮對社會公益投入不遺餘力，見到花蓮縣地震造成嚴重傷亡，房屋傾倒無法居住，災民財產損失嚴重，更導致生活不便，希望為災後重建略盡棉薄之力。

林俊德表示，新莊地藏庵和新莊武聖廟以忠孝節義傳承，濟世為義務，對於花蓮縣地震，信眾踴躍捐款，廟方也將各方信眾平時的香油錢化作大愛，關懷受災戶。

社會局統計，截至13日止，捐款累計52筆，金額為2899萬3398元；其中包含新北市餐盒食品商業同業公會2月8日會員大會時，臨時動議無異議通過捐贈10萬元，另新北市藥師公會、新北市藥劑生公會、新北市西藥商業同業公會及新北市西藥服務職業工會，亦於短期間發動會員及親友122人響應合捐52萬4500元。