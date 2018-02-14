獨家》靠一片廢墟 尋人神探找回他飄盪40年老母親

鄭嘉德依陳男40多年前記憶，找到楊婦家，但眼前已成一片廢墟。（記者王捷翻攝）

2018-02-14 00:00

〔記者王捷／台南報導〕陳姓男子40多年前父母離異，跟父親到美國，直到陳男今年50歲，鼓起勇氣尋找生母，他間接得知市警五分局的警務佐鄭嘉德有「尋人神探」的封號，跨海拜託警方幫忙；豈料，鄭嘉德依陳男40多年前記憶，找到楊婦家，但眼前已成一片廢墟，他花了半個月，探訪5個不是廢墟就是已經改建的地點，又花1個月說服楊婦，終於讓睽違40年的母子倆，靠視訊團圓。

這個委託，是陳男的葉姓繼母，去年到分局臉書留言，葉婦說，她跟丈夫在美國結婚，丈夫對繼子的家教嚴格，她看得出來繼子很想念生母，一直都很壓抑，她得知小時候繼子還沒到美國時，常常偷跑到生母家，最後被丈夫知道，繼子被打了一頓，她很心疼，照顧繼子也費了很多心，直到前幾年丈夫失智回台灣，她才鼓勵繼子在有生之年，一定要再與生母見面。

鄭嘉德說，他依據陳男的印象，找到40多年前楊婦在北區的住處，不過該地已成了一片廢墟，他心想完蛋了，拜訪幾位鄰居找到下一個地點，但一連找了5個地方，楊婦過去居住的住所不是成了廢墟，就是改建，最後才得知楊婦搬到中西區的市場。

從尋人的過程中，鄭嘉德發現，68歲的楊婦在40多年前離婚後過得不好，改嫁後一直遭人閒言閒語，在有錢人家當幫傭，雖然改嫁又得子，但兒子又因為意外過世，7、8年前丈夫過世，留下她與3個女兒，前年被朋友倒會、還被詐騙集團騙走3萬元，人生相當坎坷。

連鄭嘉德找上門時，楊婦還以為是詐騙集團，得知是親兒子要找他，又築起心防，鄭嘉德又花了1個月的時間，說服楊婦，最後楊婦在女兒的鼓勵下，答應與鄭嘉德見面，鄭嘉德為了趕著跟楊婦見面，車子還因此被拖吊，讓他心情好複雜。

楊婦向鄭嘉德說，民國60多年，離婚後承受很大的壓力，感情與經濟上一直很坎坷，雖然很想念兒子，但是擔心影響雙方的家庭，不敢找人，3個女兒也長大成人，能在有生之年找到兒子，母子倆睽違40年，終於能靠視訊團圓。