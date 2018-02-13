過好年！ 明日小年夜天氣晴朗 年節溫暖直到初五

新年快到，民眾開始採買年貨。（記者叢昌瑾攝）

2018-02-13 22:40

〔即時新聞／綜合報導〕今天（13日）清晨氣溫偏低，但到了白天以後開始回暖。冷空氣已開始逐步減弱，年節期間可望回溫舒適好天氣，明天就是小年夜了，天氣大致晴朗穩定，未來一周內，大部分地區也都會維持這樣的好天氣直到初五，到時可能就會有降雨狀況發生了。

根據《中央氣象局》預報，今晚至明日（14日）清晨，溫度還是會相當低，台南以北、宜蘭、花東縱谷、金門及馬祖地區有可能出現10度左右的低溫，民眾要做好保暖，如欲使用瓦斯、熱水器等工具，要特別注意室內通風狀況，以免一氧化碳中毒。

到了白天以後，各地天氣大抵舒適溫暖，中部以北及東半部地區高溫約22至24度；南部地區23至26度。但因為日夜溫差仍大，別忘了出門還是要多帶件衣物，適時調整穿著。降雨方面，因為水氣減少，天況穩定，各地大多為晴到多雲，僅花東地區可能會有局部短暫雨發生，提醒花東地區民眾注意。

寒流威力今天開始顯著減弱，《天氣風險公司》表示，明天小年夜及除夕還會更溫暖，年節期間天氣都還不錯。雖然初一、初二受到東北季風增強影響，北部及東部地區感覺上會稍微涼一些，基隆北海岸、東北角也有機會出現零星降雨，但初三以後就會恢復晴朗，年節讓大家過個舒適好年。未來一周如果天氣有所轉變的話，最大機率會發生在初五，因為受新一波冷空氣及華南雲雨帶的影響，初五當天中部以北都將會轉變成濕冷天氣，年假最後一天天氣較不穩定，提醒如果有放假返鄉探親的民眾，可能要早點出發回工作崗位，避免天候不佳影響行車效率。

再來提醒民眾明天起西半部地區、澎湖、金門、馬祖路面上容易有霧或低雲情況影響能見度，交通往返要注意路況及航班資訊。空品方面，據《行政院環保署空品資訊預報》指出，高屏地區為「紅色警示」；北部、竹苗、中部、雲嘉南、金門及馬祖地區為「橘色提醒」；宜蘭及澎湖地區為「普通」等級；花東地區則是「良好」。