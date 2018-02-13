震災證件遺失不敢就醫 一家五口健保卡免費換發

2018-02-13 16:27

〔記者林惠琴／台北報導〕花蓮強震造成不少建築物倒塌，原本住在花蓮市國盛六街吾居吾宿大樓的吳美樺，家中孩童急需就醫，手上沒有健保卡，也不清楚可例外就醫，所幸到健保社區行動服務櫃台順利申辦健保卡，終於解決問題，直呼「揪感心」！

因應花蓮強震，健保署東區業務組走出辦公室，在花蓮市中華國小、小巨蛋收容所、民生里洄瀾人文館、花蓮縣政府馬上辦中心設置4個「健保社區行動服務櫃台」，為民服務。

健保署東區業務組科長蔡麗玉表示，吳美樺身上沒有任何證件，卻要申辦其他4人的健保卡，讓承辦人員感到訝異，經詢問原來平時她與女兒、外孫女同住，也是2名侄孫的監護人，除了外孫女戶籍是新北市三峽區外，其餘的人戶籍都在花蓮，因此在確認一家婦孺五口身分之後，立刻協助免費製發健保卡事宜。

蔡麗玉指出，雖然健保署已透過各種宣傳管道，提醒災民即使沒有健保卡仍可用「例外就醫」方式求醫，但仍有部分災民不清楚這項便民措施，這幾天吳美樺孫姪不是有皮膚的毛病，就是有近視及散光問題，但卻不敢去就醫，所幸拿到健保卡後，就可以放心帶他們看病。

健保署東區業務組強調，花蓮地震發生後，截至2月12日傍晚已協助製發99張健保卡。除了在軒轅路辦公室提供健保卡補發業務外，2月14日之前於民生里社區及花蓮縣政府馬上辦中心仍有2個健保行動櫃台據點，提供健保卡補發及相關諮詢服務。