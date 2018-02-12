陽光天使送暖 金大、台大遠征「異域」傳愛

2018-02-12 23:04

〔記者吳正庭／金門報導〕國立金門大學陽光天使社泰北隊與台灣大學泰北服務學習社攜手，遠赴泰北「異域」協助當地華人學生，今天返台的金大天使社長李辰恩說，難以想像當地生活艱困，但如果有機會，還要再去。

李辰恩與同社的林嘉蒨、陳彥如和台大泰北服務學習社共12人，1月18日至2月11日深入泰國北部3國交界的清萊府華人村落與華文學校，提供當地學生華語教學、美化環境牆壁彩繪等，並進行書籍捐贈；該地是昔日國軍93師泰北「異域」孤軍的所在區域。

李辰恩說，當地是山區，環境的不便比想像中還艱苦，光是日夜溫差就有10幾度，「有熱水器但常故障」，汗流浹背1天下來，想洗個熱水澡都是奢侈的事；令李辰恩震驚的是，這些在異域山區長大的孩子，不僅寫春聯，許多人寫得一手「比我們還漂亮」的毛筆字。

李辰恩說，小朋友受行政院僑委會長期幫助，幾乎都知道台灣，看到來自台灣的大哥哥、大姐姐都開心的不得了，非常熱情，有人會問「蔡英文比以前的總統好嗎? 」，更有人好奇「台灣和中國的關係」。

歷經25天的「鍜煉」，李辰恩有些感冒，皮膚較以往黝黑，一進門家人就說「妳瘦了」，她說，回家最想做的事就是看醫生，然後好好洗個熱水澡。

她說，此行雖然辛苦，但只要有機會，願意組個泰北服務團隊，再1次前往當地，盡己之力協助當地小朋友。

金大指出，中華民國駐泰代表處大使童振源19日接見服務團隊時，勉勵金大以深耕東南亞為使命，積極鏈結台灣教育資源及政府的新南向政策，戮力於推動與協助當地長遠的發展目標。