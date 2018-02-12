會「自我進化」！市售家居機器人AI靠成大團隊突破

華碩市售的家居機器人zenbo，經過成大設計，有陪伴銀髮族的功能，AI還會依據家中成員成長。（記者王捷攝）

2018-02-12 23:02

〔記者王捷／台南報導〕成功大學「科技部人工智慧（AI）生技醫療創新研究中心」12日揭牌，其中吸睛的是華碩市售的陪伴型機器人zenbo，委託成功大學資訊系建構智慧AI，電資系教授蔣榮先說，成大開發AI讓zenbo能陪伴老人，厲害的地方是，這套AI能夠自我進化，將家中成員的反映上傳雲端，能辨別家中成員的情緒、口音，再給成大2年的時間，這套AI大腦能有突破性的進展。

「人工智慧（AI）生技醫療創新研究中心」是新竹以南唯一的據點，整合電資學院、工學院、醫學院、生科學院等跨領域AI合作，包括社區高齡照護健康促進的智慧運動器材、遠距社區照顧互動實境、陪伴與照顧糖尿病患功能的機器人等研究成果，12日揭牌科技部次長蘇芳慶、副市長吳宗榮也到場祝賀。

現場展示遠距社區照顧互動實境，可連線看到在成大醫院接受運動訓練的病友運動情形及身體資訊外，科技部次長蘇芳慶還驗智慧運動器材，另外還有AI語音「翻譯」，以國語向醫院病友問候，可立即轉換為台語，不過全場最吸睛的是華碩市售的家居機器人zenbo。

蔣榮先說，zenbo原本是用來陪伴兒童的機器人，目前已經是市售成品，華碩委託成大設計AI，建構zenbo的雲端大腦，經過半年的努力，讓zenbo也能陪伴長輩，最重要的語音辨識、語音合成、行動控制、回應問題等軟體，都是成大研發。

12日新zenbo實測，面對來賓詢問還會說很多人很害羞，除了回答天氣、周邊美食，還會提醒用藥與用藥安全等，目前提供的是糖尿病患相關照顧資訊與服務，日後將再陸續增加銀髮族常見疾病照顧資訊。