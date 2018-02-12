不看會後悔！彰化縣春節期間垃圾清運、醫院門診時間

2018-02-12 21:11

〔記者劉曉欣／彰化報導〕看過來！春節倒數計時，彰化縣春節期間各地垃圾如何收？彰化縣環保局表示，除夕（2月15日）當天，全縣各地清潔隊全面出動清運垃圾；大村鄉從初三（2月18日）開始恢復收垃圾，鹿港則是初四（2月19日）恢復清運，其餘各地是初五恢復清運！

在醫院部分，彰化基督教醫院在大年初五恢復正常門診，彰化秀傳、彰濱秀傳醫院在大年初六恢復正常門診。

環保局表示，人口數最多的彰化市，觀光遊客眾多的鹿港鎮，在春節期間都有排定特定路線的垃圾清運服務；而在定點收垃圾部分，彰化市六大定點收取垃圾，全年不休息，從上午六點半服務到八點半。

伸港鄉今年春節期間在伸港福安宮、伸港公有市場停車場、伸港清潔隊照常提供定點收垃圾服務，除夕當天是下午三點到晚間十一點，初一到初四從早上六點到晚上十點，方便民眾清運垃圾。

彰化基督教醫院與兒童醫院在春節期間門診情況，除夕與初一上午有門診，內、外、骨、耳鼻喉科，下午有家醫科；初二上午有內科、耳鼻喉科，下午有家醫科；初三上午是耳鼻喉科，下午家醫科；初四上午內科、耳鼻喉科，下午家醫科，初五恢復門診。彰基兒童醫院除夕上午看診，初一至初四上午與下午都各開一診。初五恢復正常門診。

彰化秀傳醫院部分，除夕到初五期間，小兒科、婦產科與一般外科等，每天都有排出門診，其它各科排出門診時間都不同；彰濱秀傳醫院部分，各科排出門診時間不同，但是大年初三沒有門診。初六恢復正常門診。