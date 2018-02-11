原民歌手自辦音樂節 過年唱故鄉歌為花蓮祈福

牡丹新年音樂節邁入第11年。（記者蔡宗憲翻攝）

2018-02-11 21:28

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春半島是台灣的偏鄉，牡丹鄉更是偏鄉中的偏鄉，出身當地的排灣族創作歌手戴曉君，近年努力推廣故鄉音樂，去年入圍第28屆金曲獎3項大獎，她今年春節仍持續在故鄉推動部落文化音樂節，知名歌手王宏恩也深受感動力挺，希望發揚故鄉文化，也用歌曲為花蓮災區祈福。

為了把保留家鄉的多元音樂精神，戴曉君與部落一群有著音樂夢想的青年，成立「MAQATI音樂工作團隊」，在每年農曆大年初三舉辦音樂傳承祭，參與者從5歲到80歲，透過舞台記錄每個人的成長，凝聚部落向心力，更讓她從一首歌都演奏不好，直到現在能寫歌唱歌甚至得獎，今年將是第11屆舉辦。

「目標是希望打造部落的『春吶』。」戴曉君說，一開始只是全新全意想讓部落過年更熱鬧，拚命帶入各式各樣的搖滾音樂及派對風格，這幾年開始反思，並找尋老一輩的歌謠與故事，透過她創作成功的例子，鼓舞更多對音樂有憧憬的年輕人。

戴曉君表示，年輕一輩慢慢有能力聽見部落的歌謠與故事，去年還一起走上金曲獎星光大道，「KAPANAN部落文化音樂節」這個部落音樂舞台，每年都獻給部落一個super star，把受肯定的成功演出獻給部落，今年入選的是拿下恆春民謠創意月琴特優的石門國小，期盼各界在大年初三到訪牡丹，感受另類的部落音樂節。