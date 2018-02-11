養蟑螂又解剖 高中女生大膽走入科學世界

台東女中學生養蟑螂解剖做實驗，展示研究成果。（記者黃明堂攝）

2018-02-11 15:44

〔記者黃明堂／台東報導〕今天是國際女性科學家日，台東女中女學生展示了3件科學研究成果，其中一組女生從國中就開始養蟑螂，進行解剖實驗，突破恐懼，大膽走入科學世界。

今天在知本火車站及秀泰影城各有台東大學應用科學系女同學們組成的團隊，及台東女中女生團隊呈現科學成果。

東大主題為「聲速列車」，帶領民眾了解與聲音有關的科學，也準備了名叫愛情溫度計的科學教具，讓民眾一起參與科學小遊戲，在這寒冷的季節，民眾透過自己手心的溫度，讓容器中的液體上升，來解釋氣體動力論。

東女則展示了弄蟑之喜、蘆薈防曬乳及天氣瓶3件高瞻計劃科學研究成果，展現女生在科學領域含苞待放的潛力。

一般女生看到蟑螂都是叫爸叫媽的大聲尖叫，但以陳恩婧、許淳玓為首的多位女同學，從國中就開始養蟑螂，到現在還在高中實驗室養，國中時以迷宮研究蟑螂的學習行為，高中則解剖蟑螂，探索牠們的消化道道。

家中蟑螂的下場通常是被拖鞋一拍碎爛，沒有人想過蟑螂是否經歷死亡前的痛苦，相較之下，蟑螂死在這群女生手裡，還算人道。參與實驗的莊姓及黃姓女生說，在解剖前，會以二氧化碳或放進冰箱冷凍行低溫麻醉，降低牠們被解剖過程的傷害，而且也可避免亂動。

才高一的龔明麗格與許家慈同學研究蘆薈的防曬效果，發現蘆薈萃取液對紫外線有明顯吸收性，有防曬潛力；另一組女生則研究兩百多年前盛行於英國的「天氣瓶」預測天氣的效果。