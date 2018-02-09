快快快！明天金門養工所旁花海拍照打卡 前700人有禮

金門縣農試所10日將舉辦「拍出環島南路美景」，只要上午9時至11時30分於養工所旁之花海區拍照打卡就有機會獲獎。（記者吳正庭攝）

2018-02-09 23:21

〔記者吳正庭／金門報導〕金門又有新打卡景點！手腳快的人只要在明天上午9時至11時30分於養工所旁之花海區，拍照打卡上傳至農試所「金幸福農業讚」臉書前700名，均可於活動現場領取小禮品1分。

縣農試所舉辦的「拍出環島南路美景」，被攝標的位於環島南路5段，是連結料羅港至金湖市區並可延伸至金城鎮之主要交通動線；縣府考量安全性與行車便捷性，2年前將道路由原來的8公尺拓寬為11公尺，筆直又視野遼闊。

縣府建設處結合縣農試所、林務所盼將該路段營造成1條「花園公路」，去年8月開始與鄰近農田地主溝通租地合作，推介營造綠肥景觀花海，一方面也能透過綠肥改善鄰近土壤地力，增加農地生產力。

農試所長李廣榮說，此次在環島南路鄰近養工所旁2.8公頃農田，播下大波斯菊及黃波斯菊種子，目前雖因天候寒冷，花期稍有延後，但搭配裝置藝術「金門」及水上球、小豬等裝置藝術組合，加上後方太武山背景，仍相當有看頭。

李廣榮今天在現場介紹「拍出環島南路美景」時，已有多組鄉親趁著太陽出來，提早到場拍照。

李廣榮說，鄉親只要於明天上午9時至11時30分於養工所旁之花海區，拍攝心中最有感的相關藝術裝置或綠美化之亮點完成上傳之前700人，均可獲神秘小禮物。

另外，縣府觀光處為配合行銷花海活動，也將自10日起至20日於「樂遊金門」臉書粉絲團舉辦「金門花海朵朵開拍照留言、抽好禮」活動，有機會獲得台灣、金門機票、拍立得相機、全聯禮卷等多項好禮。