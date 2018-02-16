神犬駕到！網紅Nana十八般武藝樣樣精

2018-02-16 07:30

〔記者陳怡君／台北報導〕農曆狗年「汪星人」當道！十八般武藝樣樣精通的超人氣網紅狗柴犬Nana，因為會說話、演戲、唱歌、聽得懂各種指令，有「智慧型柴犬」之稱。天生自帶明星光環的Nana，特別秀出3大才藝向網友拜年，可愛度破表的精彩演出，讓你新的一年笑口常開「汪汪」來！

4歲半的柴犬Nana，不只上過大大小小節目、拍過多支廣告，會的才藝更是百百種，在網路擁有超過60萬高人氣。飼主阿楞時常在粉絲團分享與Nana的趣味互動，以及愛犬高難度才藝影片，Nana超乎常「犬」的演出，像是會簡單模仿人類說話、能控制叫聲音量大小、聽得懂各類指令，讓牠博得「神犬」、「智慧型柴犬」名號，甚至有網友驚呼：「Nana根本是人類吧！」

阿楞表示，Nana從小就非常聰明聽話，無論是訓練大小便或握手坐下，都只要教幾次就能聽懂指令。Nana到6個月大時，更發現牠有語言天賦，每當問「餓不餓」、「好不好」，Nana就會模擬人的聲音和語調回應；當阿楞唱歌時，Nana則會扮演合音小天使在旁附和。

聰明的Nana，其實也有傲嬌的一面。阿楞形容，Nana是個有公主個性的「傲嬌女孩」，出場時絕對要美，除了要精心打扮，脖子上也都會掛著招牌的愛心項鍊，而且絕不容許別人說牠「醜醜」或「臭臭」，可愛行徑常讓人莞爾一笑。

適逢農曆狗年，Nana特別秀出3大「招牌才藝」拜年討吉利。而阿楞也希望透過影片，宣導「領養不棄養」理念，並提醒飼主過年期間帶寵物外出，一定要記得牽繩、做好安全防範措施！