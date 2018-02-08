保健》狗年如意操 燃脂增肌只要4招

「狗年如意操2.0」之1：狗運起漲。（國泰醫院提供）

2018-02-08 21:25

〔記者吳欣恬／台北報導〕下週就是農曆春節，送走雞年迎狗年，國泰院醫院復健科治療師簡文仁今天推出「狗年如意操2.0」，希望大家都能狗年旺旺來：

狗年如意操共有4套動作：

1、狗運起漲：身體蹲低雙手扶地，不便的話雙手扶桌扶椅也可以，再慢慢雙膝晃動站起，雙手掌朝上水平晃圓到胸前墊起腳跟（起漲），再雙手比讚向前。簡文仁說，身體彎低需要腰部和膝蓋靈活，慢慢起身可以強化背部及下肢的肌力，踮起腳跟可以訓練平衡及腳部的強度，握拳向前比讚可以強化上半身及上肢的肌力。

2、狗腿高抬：身體蹲低雙手扶地，不便的話雙手扶桌扶椅也可以，再向後面高抬一腿（高抬），舉起同側邊的手拍拍肚子舒服狀（解放）並保持平衡，左右輪流做。簡文仁說，抬腿可以強化臀中肌臀大肌的肌力，並在保持平衡中強化軀幹核心肌群，若能鬆一手拍肚子更能訓練平衡能力。

3、狗跳雞飛 ：雙手曲肘曲腕在身旁微蹲做小狗狀，再四處飛跳用食指比向左或右。簡文仁說，這是跳躍有氧運動，在跳動中除了強化心肺有氧外也能強化下肢彈跳的肌力。

4、狗年大家旺：雙手曲肘曲腕在身旁微蹲做小狗狀，再雙手掌心向上提起朝上左右頂天（一起盼望），再微蹲馬步雙手推掌向前大喊旺旺旺。簡文仁說，這個動作從蹲到站挺推掌向上可以伸展全身，包括肩胛骨和脊椎像伸懶腰，微蹲馬步推掌向前大聲喊出旺旺旺，是很好的上下肢全身運動，每一掌都強壯有力，同時配合喝氣出聲，不但壯大聲勢提升精氣神，也可鍛練呼吸。

簡文仁表示，狗年操既應節應景，也能運動到全身，並兼顧肌力、柔軟度、協調律動及有氧的要求，就算只選其中一二來做，持之以恆地做，也可以有很好的運動效果與笑果。

「狗年如意操2.0」之2：狗腿高抬。（國泰醫院提供）

「狗年如意操2.0」之3：狗跳雞飛。（國泰醫院提供）