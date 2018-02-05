保健》尾牙聊太High吐血掛急診 誤吞帶骨雞肉成「凶器」

熟男尾牙聊太High竟吐血掛急診！原來是沒有細嚼慢嚥，誤吞帶骨雞肉變成「凶器」。（圖：澄清醫院提供）

2018-02-05 15:53

〔記者蘇孟娟／台中報導〕農曆春節將至，民眾近來尾牙聚餐多，小心食物中的骨頭或魚刺，成為傷身的「凶器」！

一名年輕熟男近日公司尾牙聚餐，跟大夥邊吃邊聊，聊得太High下食物囫圇吞棗，不料吞下口中大塊雞肉後不久，先是感到喉嚨不適，接著狂吐還帶血，眾人驚嚇幫送醫，檢查赫然發現食道出現2公分的撕裂傷，醫師研判疑是誤吞帶骨雞「割傷」，幸經胃鏡未發現骨頭殘留胃中，應是嘔吐時已將骨頭吐出，住院兩天即出院。

澄清醫院中港院區胃腸肝膽科醫師溫奕志指出，這名30歲出頭的熟男，是在參加公司的尾牙時，跟眾人邊吃邊聊，酒酣耳熱下愈聊愈High，男子只記得邊笑邊吃，口中的雞肉才吞下，先是感到不好吞嚥，感覺喉嚨很不舒服，接著就開始狂吐，由於嘔吐物帶有明顯血跡，眾人大吃一驚，趕緊帶他掛急診。

溫奕志指出，因患者是在吃飯時發生帶血嘔吐，懷疑是異物卡住喉嚨或食道，經胃鏡檢查發現在食道口有一處長約2公分的撕裂傷，一般少見這樣大的傷口，判斷是由堅硬的異物所割傷，研判可能誤吞帶骨雞肉，擔心「凶器」滑入胃內再造成傷害，用胃鏡幫忙尋找，最後並未發現胃中有異物。

溫奕志說，可能男子在第一時間察覺有異且狂吐時，已將「凶器」吐出，因食道仍有出血，還是讓男子住院觀察，兩天後均無異樣才讓男子出院。

溫奕志說，近來民眾尾牙或是農曆春節、春酒宴將至，餐餐雞鴨魚肉多美食，要特別注意美食中藏「暗器」，以往春節急診的病患中，有不少胃腸肝膽的患者，就是因被魚刺或雞鴨骨頭卡到喉嚨甚至傷及食道，甚至因喝太多酒傷及肝臟而吐血送醫。

溫奕志提醒民眾，萬一被魚刺或雞鴨骨頭卡到喉嚨，千萬不要硬吞飯或喝醋，均可能造成更嚴重的後果，包括可能讓魚刺再卡到食道壁，刺得更深，以前就曾有過刺穿食道而傷到胸主動脈，或刺破胃壁，刺傷肝臟等，讓病情「更大條」，因此最好即時就醫，以免釀成大禍。