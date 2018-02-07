醫病》好萊塢資深演員遊台感染恐截肢 東馬搶救通血管

2018-02-07 15:47

［記者王秀亭／台東報導］參與「魔鬼悍將」等超過200部電影演出的69歲好萊塢資深演員尼克（Nick Mancuso）來台度假，因血糖過高、雙腳嚴重感染，台東馬偕醫院掛診斷查出他的雙腳血管嚴重阻塞恐得截肢，經全力救治終於保住雙腳，糖尿等疾病也一併控制，今天慶祝康復出院。

加拿大籍好萊塢資深演員尼克日前應友人之邀，首度隻身到台東度假，因雙腳嚴重紅腫疼痛，1月19日到東馬急診室，檢查確認罹患蜂窩性組織炎住院治療，且雙下肢血管嚴重阻塞，加上患有糖尿病等多重疾病，原本堅持返加拿大治療的尼克，在醫護人員勸說下，留在東馬治療。

心臟內科主治醫師蘇珉一表示，尼克傷口狀況太差，恐還沒回到加拿大就要截肢，立即施行心導管手術，打通血管，糖尿病、心臟疾病也一併治療，終於在今天康復出院。

台東馬偕醫院院長王功亮表示，146年前同樣是加拿大籍的馬偕博士，帶著西醫治療技術來到台灣，如今台灣醫療技術進步，反而給予加拿大籍的尼克妥善治療。

「這是個奇蹟！」尼克感動地說，到院時雙腳痛得幾乎無法行走，遠在加拿大的19歲兒子險些沒了父親，台灣的醫療品質好，費用也沒加拿大貴，對東馬醫護人員滿滿的人情味感受最深，盛讚是在其他國家少見。

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