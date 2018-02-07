花蓮強震！ 氣象局：不排除有更大地震發生

2018-02-07 01:34

〔記者蕭玗欣／台北報導〕好大的地震！6日深夜11點左右，花蓮接連發生多起強烈的有感地震，氣象局地震測報中心觀測，主震是11點50分規模達芮氏規模6.0、深度10公里的淺層地震，大台北地區民眾都感受強烈搖晃，持續時間相當久，最大震度花蓮、宜蘭達7級，南投5級，台中、雲林4級，台北市也有3級。地震測報中心表示，地震序列仍在發展中，接下來不排除有更大地震發生。

氣象局地震測報中心代主任陳國昌表示，昨晚規模6.0的地震震央位於花蓮縣近海，這是自1972年以來這個地區發生過規模最大的地震，且目前這個地震序列還在發展當中，能量釋放尚未完全結束，這跟以往發生的情況都很不一樣，未來不排除有更大的地震發生。

氣象局地震測報中心指出，從2月4日開始算起，昨晚11點50分芮氏規模6.0的主震發生前，已有94起前震，後又發生6起餘震，其中，規模最大達芮氏規模5，且餘震仍持續發生中。

氣象局地震測報中心統計，在94起前震中，規模5以上的共有5起，規模4到5的則有23起，在6起餘震中，規模大於5的有2起，規模4到5的則有3起。

氣象專家辛在勤指出，花蓮地區原本就是板塊正面撞擊的地方，板塊非常破碎，能量累積的相當快，地震活動相對也就頻繁，但不至於發生到規模7以上的大地震，估未來2到3週都會陸續有餘震發生。

辛在勤表示，在地震學統計中台灣每3到5年就會發生規模6以上的地震，且花蓮發生地震後，能量通常會沿著板塊往下傳遞到台北上來，加上台北盆地就像果凍地形一樣，震動週期長，對於高樓大廈就會產生共振效應。

氣象局昨在這起地震發生前幾秒就以災防告警廣播簡訊通知，隨後花蓮、宜蘭及大台北地區就感受到一陣天搖地晃。