大菓葉玄武岩柱管理有望 澎管處490萬買下前主播蘇逸洪土地

大菓葉柱狀玄武岩，澎湖國家風景區管理處已原價購回蘇逸洪土地。（記者劉禹慶攝）

2018-02-06 13:19

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕位在澎湖西嶼的大菓葉柱狀玄武岩，屢次爆發攀爬、塗鴉，甚至積水池游泳等爭議，但因為私人產權無法可管；澎湖國家風景區管理處為改善亂象，計畫徵收價購土地，以490萬元價購知名主播蘇逸洪土地，其他8名地主不同意徵收。

大菓葉柱狀玄武岩位在西嶼鄉池東村，分屬9筆土地，其中2筆土地為公有，僅占百分之5.42，另有7筆私有土地，包括知名主播蘇逸洪等人，占百分之94.58，澎管處預估徵收價購費用為1127萬5230元，卻僅有蘇逸洪同意出售其名下3筆土地1582.08平方公尺，出售金額為490萬元，在2007年購買土地時差不多價格，澎管處出原價購回。

但其他多數地主表達維護祖產、反對徵收的態度，並提出當初玄武岩柱形成的原因，是家族開採石頭人工造成，非自然景觀，卻被政府私自畫為風景區，雖然反對徵收，但同意以承租替代價購徵收，條件是不得在土地上進行任何建設，澎管處只能就現有部分進行規劃。

根據澎管處與澎湖縣政府進行整體規劃，正辦理「大菓葉景點周邊設施改善工程委託設計監造案」，若發包順利，最快明年3-4月完工，未來將增添維護地質景觀的警戒及簡易服務設施，有效管理遊客行為並提供安全、舒適及自然生態維護的友善環境，澎湖縣政府先借用大菓葉安檢所設置流動廁所，方便遊客解決一時之急。