屏東鰻苗遲未出 漁民陳情盼捕撈期彈性放寬1個月

2018-02-05 23:01

〔記者陳彥廷／屏東報導〕今年鰻苗出現時間延後，照往例已進入衰退期的宜蘭沿海鰻苗，昨晚竟然出現極大捕獲量，但屏東卻是至今缺貨，全國漁會代表、林邊鄉代副主席陳順豐今天擬具陳情書並送出，希望漁業署能把鰻苗捕撈期再放寬1個月。

去年日本發現可能會導致漁獲減產的黑潮大蛇行，身處黑潮必經之處的台灣亦受影響，原本1月底鰻苗漁場就該從宜蘭逐漸轉移到屏東，但昨天在宜蘭卻捕到大出數量，屏東在地漁民擔憂屆時漁場轉移，卻遇上春節放假，緊接而來的就是原定3月開始的禁捕期，生計將大受影響。

「希望禁捕期能往後延1個月！」陳順豐指出，今年鰻苗數量異常，鰻季一開始毫無鰻苗可抓，但照宜蘭現況而言，屏東很可能在農曆年節後才出現大爆發，而這也不是沒有前例，他認為今年異常，很有可能是因為節氣受到去年閏六月及黑潮蛇行而發生變化，但春節後兩週就是禁捕期，屆時屏東漁民恐只能望海興嘆，眼睜睜看著中國和日本不斷爭搶捕撈鰻苗。

陳順豐說，鰻苗捕撈數量關係台灣沿海漁民和養殖業者生計，但反觀中國無禁捕，日本捕撈期也長達5個月，但台灣卻只有4個別的國家搶佔捕撈機會；希望農委會延後捕撈期到3月底。

他強調，永續經營很重要，但政策仍需因時制宜，在今年全球都減產的情形下，台灣有穩定的鰻苖來源，對整個鰻魚從捕撈到養殖的產業鍊可提供更大的生存空間。