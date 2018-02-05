天寒地凍水溫驟降 海洋生物也遭殃

2018-02-05 13:22

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕連日來寒流一波一波來襲！海水溫度4日下降至15度寒害警戒線，海洋生物也遭殃，除了海邊出現零星死魚外，同時也發現海豚陳屍沙灘，另2隻海龜擱淺獲救，受傷海龜緊急送往澎湖海洋生物研究中心救治。

今年伊始，澎湖就發現3隻海豚陳屍、10隻海龜擱淺，顯示海洋生態出現重大變化，先前與海洋廢棄物有關，隨後則是低溫影響；4日下午2時33分，南部地區巡防局第七海岸巡防總隊菓葉安檢所，接獲民眾通報，在菓葉沙灘發現疑似死亡海豚，通報澎湖縣政府農漁局，經初步丈量後該海豚體長約為262公分、寬約64公分，品種研判為瓶鼻海豚，因無研究價值，故實施就地掩埋。

另外4日上午7時47分，南部地區巡防局第七海岸巡防總隊潭門安檢所接獲民眾通報，在中社執檢站右前方沙灘，發現1隻活體海龜擱淺，所長辛漢良少校接獲通報後，帶領備勤人員陳韋融士官長至現場，協助先行將該海龜搬運至潭門安檢所，並通報澎湖縣政府農漁局；經初步觀察該海龜外觀無傷口，測量其長約44公分、寬約23公分，由安檢所許星絃下士攜帶該綠蠵龜搭乘南海之星前往馬公漁港，交由農漁局將海龜帶回海洋生物研究中心進行安置。

今日上午8時，馬公東衛海域民眾前往撿拾螺貝，發現1隻小海龜擱淺，經通報澎湖縣政府農漁局派員前往，測量為35公分的綠蠵龜，緊急送往澎湖海洋生物研究中心安置收容。