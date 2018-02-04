一個小時內十餘震 捷運、台鐵都受影響

今夜連7震，捷運、台鐵都受到影響。圖為捷運忠孝復興站。（民眾提供）

2018-02-04 22:48

首次上稿 22:48

更新時間 22:53

〔即時新聞／綜合報導〕今晚地牛翻身連震，菲律賓海板塊擠壓歐亞大陸板塊造成天搖地動，稍早前捷運廣播因為地震，為了民眾安全必須慢速行駛，因此站內擠滿了不少民眾，此外稍早台鐵列車也受到影響，於今晚22：10分起已緊急成立二級應變中心。高鐵則尚未受到影響。

據《中時》報導，因受晚間9點12分花蓮縣新城北偏東方15.53公里處，發生芮氏規模5.1地震，影響了花蓮至鳳林間行駛，於9點40分恢復正常，影響611、447次各2分、317、4658次各3分。

據《蘋果》報導，受花蓮數次地震影響，台鐵晚間9時20分起在南澳-新城-鳳林間按地震4級辦理，列車減速慢行，9時56分又受花蓮縣芮氏規模5.8地震影響，南澳=新城間按5級強規定辦理，各次列車停駛，等工、電派員巡查檢修路線無礙後恢復行駛，宜蘭=南澳間按4級、新城=花蓮間按3級規定辦理。

因此次地震感受強烈，不少民眾都覺得相當恐慌，臉書已經被滿滿的地震文洗板，還有網友說如果再震一次，不管外面有多冷他都會逃離家中。