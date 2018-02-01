內灣戲院將整修 不妨礙拍照、打卡

擁有60多年歷史的內灣戲院，為內灣商圈的地標之一，地方期待整修後能以嶄新面貌迎客，再次掀起熱潮。（記者廖雪茹攝）

2018-02-01 21:41

［記者廖雪茹／新竹報導］新竹縣橫山鄉內灣商圈地標之一的內灣戲院，因木樑結構蟲蛀嚴重，即將內部整修，懷舊餐廳預計營業至本月28日止歇業，地主希望做整體規劃；地方十分關切內灣戲院的未來發展，期待明年能以嶄新面貌迎客，再次掀起熱潮、帶動商圈繁榮。

縣府文化局表示，根據該局文資調查研究，內灣戲院屬於具備文化資產價值的日式建築。該建築物雖未列歷史建築或古蹟，但為內灣的重要地標之一，且有餐廳及展售，已有空間再利用的行為，因此該局仍持續關心及訪視。未來希望依程序賦予內灣戲院文化資產身分，以保全建物的建築風格、地景，做為該地區的文化公共財。

黃姓地主表示，內灣戲院為木造結構，保存不易，15年來斥資總計1、2000萬元，多次依原貌辦理局部修繕，最近也甫整理好外觀；但因部分木材遭蟲蛀已腐朽，必須搭鷹架拆開檢視，加上承攬房客基於安全考量建議維修，因此決定在租約到期之際，於農曆年後淡季，配合先收回戲院以利施工，但施工期間將不影響戲院外觀，遊客仍可拍照。

擁有67年歷史的內灣戲院，原荒廢一段時間，15年前地主大翻修之後，租給客家人文菜館經營，利用戲院建築特色，展示古早童玩、老電影海報和投影設備，打出用餐免費欣賞老電影的主題，營造懷舊氛圍。

餐廳業者鄭慶成說，戲院屋頂的大樑和木板等處，因蟲蛀嚴重，房東決定大整修，順便連同周邊房舍，一併委託建築師做整體規劃，員工們雖依依不捨，但也不得不先歇業；工期預定8個月至1年，屆時期待再與地主商談合作方案。

黃姓地主說，因不諳公部門相關程序，未請求縣府協助，而在能力範圍內自費修繕保存，較具機動性；未來地方若有藝文活動，他們很樂於配合。

內灣形象商圈發展協會表示，內灣早年因煤礦與伐木業，成為繁榮的交通轉運中心，除了茶室、酒樓與旅館，民國40年由主人楊盛泉籌建啟用的內灣戲院，也提供工人娛樂活動，是一座深具歷史意義的日式木造建築物。產業落沒後，戲院一度荒廢，偶有劇組來此拍戲，如「青青河畔草」等10多部電影。

相關影音

內灣戲院原荒廢一段時間，15年前地主大翻修之後，租給客家人文菜館經營，打出用餐免費欣賞老電影的主題，營造懷舊氛圍。（記者廖雪茹攝）

內灣戲院餐廳業者在店內展示古早童玩、老電影海報和投影設備，充滿懷舊氣氛。（記者廖雪茹攝）

內灣戲院餐廳業者在店內展示古早童玩、老電影海報和投影設備，充滿懷舊氣氛。（記者廖雪茹攝）

煤礦與伐木業落沒後，內灣戲院一度荒廢，圖為整修前的外貌。（彭瑞雲提供）