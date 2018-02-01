「軍犬與大象」孫立人動物戰友故事 後天屏東見

孫立人行館設置將軍與軍犬立牌。（記者羅欣貞攝）

2018-02-01 16:06

〔記者羅欣貞／屏東報導〕從屏東火車站下車後，沿中山路步行10分鐘，即可抵達「孫立人將軍行館」，這是國際名將孫立人於台灣南部練兵建軍的居住地，屏東縣文化處在狗年到來之際，設立了將軍與軍犬、將軍與大象林旺的人形立牌，後天（3日）起讓民眾打卡，也讓更多人認識孫將軍與動物戰友們的故事。

提到軍犬，大家會想到搜捕、警戒、巡邏、通訊等任務，而「國軍軍犬之父」便是孫立人將軍，他畢業於美國維吉尼亞軍校，參考先進國家的經驗，建立了中華民國國軍最早的軍犬訓練隊，即1945年成立的「新一軍軍犬訓練隊」。

在中國廣州時期的軍犬訓練隊有專門訓練場與人員，孫立人來台後，軍犬訓練隊遷至高雄鳳山，1950年還派人綜合美日研究與實際經驗，編寫出版《軍犬之教養》專書，他同時在屏東行館養育及訓練軍犬。

大象林旺曾是台北市立動物園的明星，也是許多民眾的兒時回憶，林旺在二次大戰期間孫立人部隊中，作為軍用馱獸，征戰滇緬地區，當時名叫「阿妹」，和官兵一起出生入死，和官兵一起出生入死，是孫立人引以為傲的戰友。

文化處表示，1947年孫派人將「阿妹」與「阿沛」2頭大象，運送到高雄鳳山軍事基地附近，1951年「阿沛」病逝，1954年孫將軍把大象「阿妹」送給圓山動物園，後以「林旺」這個名字家喻戶曉。

將軍與軍犬、將軍與大象林旺的人形立牌（照片由羅廣仁先生提供），將於後天（3日）上午11點舉行， 現場還有眷村味市集。