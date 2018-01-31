官派台大遴委 政次姚立德：管確實未揭露獨董身分

2018-01-31 21:58

〔記者林曉雲／台北報導〕教育部官派台大校長遴選委員的教育部政次姚立德今晚表示，遴委會從今天中午12點半開始開會，他提出監察院關注事項及人事處提出的問題，因此案是社會眾所矚目，希望能針對一條一條疑慮進行討論和尋求共識，花了1小時才達成共識。

姚立德表示，管中閔教授確實未揭露兼任台灣大哥大獨董身分，監察院關注校長遴選程序未充分揭露資訊的情況下，對遴選結果是否有影響，這是爭議的關鍵，他希望無記名表決，再經熱烈討論，同意無記名表決有4人、反對有12人、1人棄權、1人迴避，因此最後採取尋求共識決，遴選結果有無影響，不是遴委會能推論，也難認定有無影響。

監察委員關注是否要請校務會議重新議決？姚立德表示，他在會中表達，希望大家能充分表達自由意願，一樣無記名投票，校務會議有召開的法律程序，並非遴選委員會所能決定。

至於管中閔被指涉違學術倫理的議題，姚立德表示，因台大學術倫理委員會已作過深入且客觀性調查，遴委會決定尊重學倫會的決定，不用再立案調查，最後再以共識決方式確認管中閔教授的當選資格。

姚立德表示，這就是教育部要的，希望遴委會能釐清監察院和外界的疑慮， 因此他提案要求一條一條去討論，主要是擔心如果用綜整性的方式去討論，將會無法釐清外界的疑慮。