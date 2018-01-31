封了3年半 中壢站前工程大路障準備撤「籬」

2018-01-31 22:00

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園機場捷運於去年3月2日營運，機場捷運從A21環北站延伸至台鐵中壢火車站工程，自103年8月就佔用站前中正路逾兩車道架設圍籬進行橫渡線施工，歷經3年半的施工和站前交通黑暗期，經市府交通局協調高鐵局同意分兩階段，於農曆春節前和3月底前縮減中正路於建國路至站前圓環路段的圍設範圍工程圍籬，還給民眾通行空間。

此工程是沿中壢區中豐路南行，以地下化方式穿越民宅後，再沿中正路銜接至中壢火車站，沿途設置A22老街溪站及A23中壢車站（與中壢火車站共構）二座地下車站，並在中壢火車站下方設置與未來台鐵中壢立體化火車站共站的捷運A23中壢車站，全長2.06公里，預計明年8月底完成橫渡線工程。

交通局局長劉慶豐說，中壢區中正路原為雙向共四車道，機捷橫渡線工程施工後佔用中正路（延平路至中壢火車站前圓環路段）道路逾兩個車道，影響中正路通行便利性；考量農曆年關將近，民眾採買及商家營業熱絡使得道路交通狀況惡化，交通局與高鐵局協調縮小施工圍設範圍。

高鐵局同意於農曆春節年前先縮小中正路於建國路至站前圓環路段的圍設範圍，此路段長50公尺，退縮自中壢火車站端斑馬線退縮35公尺，3月底前再撤除剩餘的15公尺圍籬，讓中正路於建國路至站前圓環路段能淨空開放通行。