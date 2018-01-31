圖輯》「紅色超級藍月」現身！ 全球美景一次看個夠

圖為在美國洛杉磯拍下的「超級藍月」。藍月並非是指月亮的顏色，而是用來形容罕見的事情。（美聯社）

2018-01-31 23:18

〔即時新聞／綜合報導〕天文奇象「月全食加藍月」31日現身，雖然部分地區天候不佳，但各國的天文愛好者仍聚集於天文館或戶外，希望能欣賞到這難得一見的奇景。

所謂「藍月」（blue moon）是指1個月中出現第2次滿月，本月2日已有過一次滿月；英文的「blue moon」所指的便是「罕見的事情」，並非月亮是藍色之意。而本次藍月正好是一顆「超級月亮」，加上今日又剛好會出現「月全食」，在月全食期間月面會呈現血紅色，因此又被稱為「血月」，這3種天文現象就在今晚同步上演。

據天文館指出，紅色月全食碰上藍月並不常見，台灣地區在上次看到是在35年前、民國71年的12月30日，若錯過這次就要再等19年，預估在民國126年1月31日才能再看到。

「超級月亮」和月全食同時出現，在20世紀的百年中只出現過5次，至於上一次發生藍月、月全食以及超級月亮3重奇觀，是在1866年的3月31日，距今已152年。

Are you watching the #SuperBlueBloodMoon #IRL or live online? It’s happening now, so don’t miss it! Earth will continue to block the Sun’s light, casting a reddish hue onto the Moon until around 9:07am ET/6:07am PT. Take a look: https://t.co/r6X6SoMfLn pic.twitter.com/J9UfDz2NTF — NASA （@NASA） January 31, 2018

???????? The best #SuperBlueBloodMoon viewing time will be at dusk when the moon is low, near the horizon.#WondersOfTheMoon pic.twitter.com/VWb8wNe28o — BBC （@BBC） 2018年1月31日

These time-lapse videos capture an incredibly rare celestial convergence -- a "super blue blood moon" lighting up the sky https://t.co/WTAtPyUhBh pic.twitter.com/FStsg6X3XX — CNN （@CNN） 2018年1月31日

We’re not usually ones to throw shade – unless, of course, there’s a #lunareclipse. ???? ???? ☀️ Sorry, @NASAMoon! Read more about the science behind the show here: https://t.co/lXB9Z2zTAe pic.twitter.com/arS4Q3u43B — NASA Earth （@NASAEarth） January 31, 2018

俄羅斯海參崴可看到明亮的「超級藍月」高掛夜空。（美聯社）

香港聚集大批民眾，爭相競睹「超級藍月」現身。（法新社）

圖為在緬甸曼德勒拍下的「超級藍月」。（法新社）

圖為在美國加州聖莫尼卡海灘拍下的「超級藍月」。（美聯社）

圖為在泰國曼谷拍下的「超級藍月」。（美聯社）

圖為在緬甸拍下的「超級藍月」。（美聯社）

北京也聚集大批民眾，爭相競睹超級藍色血月現身。（路透）

圖為在西澳大利亞伯斯拍下的「超級藍月」。（歐新社）

圖為在香港拍下的「超級藍月」。（法新社）

圖為在日本東京拍下的「超級藍月」。（美聯社）

圖為在紐約布魯克林拍下的「超級藍月」。（路透）

「紅色超級藍月」在墾丁現身，守候在鵝鑾鼻的民眾成功拍到這個百年天文奇景。（讀者提供）

百年奇象「天狗吞藍月」，今晚在高雄時隱時現。（記者張忠義攝）