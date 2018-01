圖輯》「紅色超級藍月」現身！ 全球美景一次看個夠

圖為在美國洛杉磯拍下的「超級藍月」。藍月並非是指月亮的顏色,而是用來形容罕見的事情。(美聯社)

2018-01-31 23:18

〔即時新聞/綜合報導〕天文奇象「月全食加藍月」31日現身,雖然部分地區天候不佳,但各國的天文愛好者仍聚集於天文館或戶外,希望能欣賞到這難得一見的奇景。

所謂「藍月」(blue moon)是指1個月中出現第2次滿月,本月2日已有過一次滿月;英文的「blue moon」所指的便是「罕見的事情」,並非月亮是藍色之意。而本次藍月正好是一顆「超級月亮」,加上今日又剛好會出現「月全食」,在月全食期間月面會呈現血紅色,因此又被稱為「血月」,這3種天文現象就在今晚同步上演。

據天文館指出,紅色月全食碰上藍月並不常見,台灣地區在上次看到是在35年前、民國71年的12月30日,若錯過這次就要再等19年,預估在民國126年1月31日才能再看到。

「超級月亮」和月全食同時出現,在20世紀的百年中只出現過5次,至於上一次發生藍月、月全食以及超級月亮3重奇觀,是在1866年的3月31日,距今已152年。

Are you watching the #SuperBlueBloodMoon #IRL or live online? It’s happening now, so don’t miss it! Earth will continue to block the Sun’s light, casting a reddish hue onto the Moon until around 9:07am ET/6:07am PT. Take a look: https://t.co/r6X6SoMfLn pic.twitter.com/J9UfDz2NTF — NASA (@NASA) January 31, 2018

???????? The best #SuperBlueBloodMoon viewing time will be at dusk when the moon is low, near the horizon.#WondersOfTheMoon pic.twitter.com/VWb8wNe28o — BBC (@BBC) 2018年1月31日

These time-lapse videos capture an incredibly rare celestial convergence -- a "super blue blood moon" lighting up the sky https://t.co/WTAtPyUhBh pic.twitter.com/FStsg6X3XX — CNN (@CNN) 2018年1月31日

We’re not usually ones to throw shade – unless, of course, there’s a #lunareclipse. ???? ???? ☀️ Sorry, @NASAMoon! Read more about the science behind the show here: https://t.co/lXB9Z2zTAe pic.twitter.com/arS4Q3u43B — NASA Earth (@NASAEarth) January 31, 2018

俄羅斯海參崴可看到明亮的「超級藍月」高掛夜空。(美聯社)

香港聚集大批民眾,爭相競睹「超級藍月」現身。(法新社)

圖為在緬甸曼德勒拍下的「超級藍月」。(法新社)

圖為在美國加州聖莫尼卡海灘拍下的「超級藍月」。(美聯社)

圖為在泰國曼谷拍下的「超級藍月」。(美聯社)

圖為在緬甸拍下的「超級藍月」。(美聯社)

北京也聚集大批民眾,爭相競睹超級藍色血月現身。(路透)

圖為在西澳大利亞伯斯拍下的「超級藍月」。(歐新社)

圖為在香港拍下的「超級藍月」。(法新社)

圖為在日本東京拍下的「超級藍月」。(美聯社)

圖為在紐約布魯克林拍下的「超級藍月」。(路透)

「紅色超級藍月」在墾丁現身,守候在鵝鑾鼻的民眾成功拍到這個百年天文奇景。(讀者提供)

百年奇象「天狗吞藍月」,今晚在高雄時隱時現。(記者張忠義攝)