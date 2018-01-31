年菜推陳出新 嘉義產銷履歷及有機食材入菜

嘉義縣農會首度與耐斯王子大飯店攜手合作，推出在地農特產品入菜成美味年菜佳餚。（記者丁偉杰攝）

2018-01-31 15:12

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕搶攻年菜商機！嘉義縣農會輔導青農推廣產銷履歷農特產品及有機認證食材，首度與耐斯王子大飯店攜手合作，將童仔雞、苦瓜、黃秋葵、番茄、黑木耳、虱目魚、白蝦及杏鮑菇香腸等在地農特產品入菜，烹調成美味年菜佳餚，今（31）日正式發表。

農曆新年將屆，年菜商機讓各大飯店、餐廳業者等紛紛展開大車拚，主打特色品項，想辦法吸引消費者目光。

嘉義縣農會鼓勵青農返鄉從事農作，並協助成立嘉義縣市青年農民聯誼會，推廣特色農特產品，經向農糧署申請補助，今年與東石鄉農會攜手及與耐斯王子飯店合作，推出年菜宴席。

31日上午，嘉縣農會總幹事黃貞瑜、東石鄉農會總幹事張淑芬與耐斯王子大飯店總經理曾慶欑及嘉義縣市青年農民聯誼會成員一起端出錦繡如意盤、碧綠炒雙寶、養生鮮味蝦、古法海上鮮、紅麴雪花排、田園杏鮑菇、涼瓜燉童雞等年菜料理共同行銷。

此一年菜套餐共有9道菜，挑選了宏展農場溫偉毅的苦瓜、御正食品黃勝裕的童仔雞、瑞光農場黃振瑞的黃秋葵、番茄、Fun心鮮蝦放心鮮呷蔡長材的虱目魚、旭嶺農場莊詠傑的黑木耳、蝦覓世界柯明賢的白蝦、東石鄉農會杏鮑菇香腸等多項嘉義在地農特產品入菜，經由耐斯飯店五星級主廚的烹調功力，讓饕客品嘗到頂級美味食材，每桌要價6000元至1萬元不等。