貪吃「背後靈」！萌娃練習吃飯 狗狗攔截搶食

2018-01-30 23:31

〔即時新聞／綜合報導〕外國父母會選擇養狗陪伴孩子長大，孩子與狗狗的互動，經常有許多逗趣的事情，有個西班牙網友用IG記錄家中3隻寶貝─2隻威瑪犬布理哥（Brego）、娜咪（Nami）及萌娃爵弟（Jedi）的日常生活。爵弟最近在練習用餐具吃飯，布理哥卻當起「貪吃背後靈」攔截食物，3寶可愛的互動萌翻許多網友，紛紛留言：「狗狗心機也太重！」

西班牙網友「frametheweim」28日貼出萌娃爵弟練習吃飯的影片，他拿起叉子，緩緩將盤內的馬鈴薯撈起，正要張大嘴巴吃下去時，不料，身後的布理哥見到食物立馬攔截吞下，爵弟瞪大雙眼望向爸爸，發出抗議叫聲，就像在說「我的食物啊！」不氣餒的爵弟再度展開練習，結果食物再次被貪吃的布理哥攔截。

布理哥干擾、搶食的畫面，引起網路瘋傳，不少被逗樂的網友們留言，「狗狗心機也太重了吧哈哈」、「媽媽不用擔心會吃太多變胖了」，但不少網友則認為「雖然很可愛，但這樣吃飯不太好」、「爵弟可能會因此生病」，也有網友提醒，千萬別因為新生命的到來，惡意遺棄或忽略家中毛小孩。

「frametheweim」經常貼出毛小孩布理哥、娜咪和爵弟一同成長的片段。媽媽曾經將爵弟的嬰兒果泥分食給毛小孩們，看在眼裡的他不斷哭鬧，但爵弟也會釋出善意拿餅乾和布理哥、娜咪分享。

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