獨家》助弱勢生午晚餐4年 暖男店長猝死 妻女延續遺願

2018-01-30 01:00

〔記者陳文嬋／高雄報導〕暖男店長龔俊安幫助青年國中弱勢學生寒暑假午晚餐4年，更串聯6店請學生吃水餃，一起關懷守護學生，但他於本月10日不幸猝死，他的遺孀及女兒29日代為陪伴弱勢學生，延續他未完成的愛心，看著學生滿足的笑容，也療癒喪夫之痛。

兒福聯盟調查4成貧童暑假沒午餐吃，鳳山區青年國中今年弱勢學生300人，校方擔心學生寒暑假沒飯吃，串聯統一超商鳳山區俊瑋店長龔俊安，4年來推動i See Youth計畫，寒暑假提供弱勢學生午晚餐，讓學生持卡領餐溫飽，成為社區的愛心商店，為社會盡一份心力。

值得一提的是，龔俊安發現部分弱勢學生擔心異樣眼光，不好意思持卡領餐，他貼心贈送學生悠遊卡化解尷尬；他也號召鄰近6家店長到校舉辦同樂會，與學生一起包水餃，更親手製作彩虹蛋糕，陪伴學生們用餐同樂。

他也曾發現有學生店內偷東西，想給學生機會未報警，協助校方找出學生問題，深入了解發現是社會邊緣戶，4名學生因肚子餓才會偷竊，他告訴學生有需要，他願意幫助他們，請校方納入i See Youth計畫，導正學生偷竊行為。

他今年原本與校方合作，要擴大舉辦同樂會，沒想到本月10日突然猝死，他的遺孀黃玉貞及女兒龔瑋莉延續他的愛心遺願，代替他陪伴學生一起吃水餃、蛋糕，看到學生們的笑容，從施比受更為有福中，也療癒她的喪夫之痛。

黃玉貞表示，龔俊安溫暖又樂於助人，不忍弱勢學生沒飯吃，經常自掏腰包助人，他認為很有意義，只要能力做得到，他會盡力去做，未來她會延續他的愛心，讓這股暖流持續下去。

校方感謝龔俊安的善行，以他的名字寫成春聯「俊彥善心若琦瑋，安分推拓濟世心」，贈送給他的遺孀黃玉貞，總務主任黃紘育解讀年輕有為青年的善心有如美麗的玉珮一般，謹守本份地推展自己幫助世人的心。

校方與學生一同感念他，學生們感謝龔俊安的幫助，讓他們感受到社會溫暖，未來長大有能力，將以他為榜樣，回饋台灣社會，幫助更多人，場面溫馨感人。