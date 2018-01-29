醫病》沒女友27歲男一晚自慰10多次 竟「打出血來」

2018-01-29 23:06

〔即時新聞／綜合報導〕小心「精盡人亡」！媒體報導，一名27歲沒女友的年輕男子，因寂寞難耐，竟在一個晚上連續打手槍自慰10多次，最後竟「打出血來」，隔天他起床有血尿還伴隨疼痛難解感，嚇得他趕緊就醫，檢查後發現，男子的攝護腺出血不止，膀胱還有近5公分血塊，經手術後才止血。醫師表示，血精症若未即時就醫，性功能恐會受影響。

《蘋果日報》報導，收治該病例的恩主公醫院副院長王炯珵表示，就像長時間跑馬拉松肌肉易受傷一樣，該名患者在短時間內自慰次數過多，攝護腺、儲精囊會過度收縮、痙攣，進而讓微血管破裂，造成血精症。

王炯珵說，血精症多半會自行痊癒，該名患者的傷口較大，導致必須進行手術，這在臨床上相當罕見，所幸該名患者治療後已好轉，追蹤後性功能至今還能維持正常。

除了短時間內多次自慰，短時間內密集性交也可能導致血精，書田診所泌尿科主任杜元博表示，曾有一名30多歲男子求子心切，和妻子在5天內做愛3次，結果最後一次射精時，竟發現流出的精液帶有粉紅色，就醫後確診是血精症。

新光醫院泌尿科主治醫師林宜佳表示，血精症延誤治療，恐引起骨盆腔或攝護腺慢性發炎，嚴重時每次射精都會有血色，還可能伴隨射精疼痛，甚至造成早洩、無法勃起等性功能障礙，不可不慎。