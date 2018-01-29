西門強迫推銷狂 商圈盼警察進駐遏阻

西門同時存在惡名昭彰的「強迫推銷」問題，如過去著名假借設計系學生販售昂貴的「愛心筆」、「愛心包」外，也有專門鎖定男性的化妝品推銷。（記者鍾泓良攝）

2018-01-29 22:31

〔記者鍾泓良／台北報導〕台北西門商圈遠近馳名，不僅國內許多年輕人出沒，也成為國外旅客必遊景點。但西門同時也存在惡名昭彰的「強迫推銷」問題，如過去著名假借設計系學生販售昂貴的「愛心筆」、「愛心包」外，也有專門鎖定男性的保養品；若是不搭理，推銷員還會進一步拍打肩膀或是拉扯衣袖，騷擾路過民眾。西門町徒步區發展促進會理事長劉家鑫表示，強迫推銷跟違法攤商看到警察就跑，根本防不勝防，因此盼商圈內能找個地點讓警察進駐，遏阻歪風。

記者實際到西門商圈，行經峨嵋街時就發現2名中年女子手拿DM不停觀察路人；而當記者經過時，對方便上前推銷，表示自己在賣保養品，並開始介紹產品；若經過未搭理，對方則會拉扯衣袖、拍肩，不輕易善罷甘休。

萬華分局表示，西門強迫推銷、違規攤販問題已經十分久遠，若有查獲可依「社會秩序維護法」或「道路交通管理處罰條例」開罰1200至1800元，但也坦言根本是「貓捉老鼠」，當有警察出現時就躲起來，走了又跑出來，因此只能加派員警巡邏，或安排便衣警察佯裝客人接近推銷員。

劉家鑫表示，強迫推銷是集團行動，主要出沒在松山機場、台北車站及西門商圈等觀光客多的地方，大概都是身穿一般服裝，很難直接辨認；而就算被警察抓到，集團還會幫忙推銷員支付罰金繼續出動，根本抓不完。但許多觀光客因為不清楚狀況，很容易受騙。

劉家鑫因此向萬華分局提議，等到把屬於國產署的漢中街45號建築取回後，可以在裡面設置機動派出所，隨時都安排員警在內駐守，如此提高見警率，就能嚇阻強迫推銷及流動攤販問題。

萬華分局也支持機動派出所想法，認為只須要一個櫃台便可以安排員警輪班，不僅可以減少警方收到檢舉才過去巡邏的時間差，也可以減少警力運用，達到更高的嚇阻效果。