出遊省15趴 春節搭國道客運票價85折

交通部公路總局台中區監理所和彰化監理站，今天在彰化市舉辦春節旅客疏運計畫的記者會。（記者張聰秋攝）

2018-01-29 15:29

〔記者張聰秋／彰化報導〕快過年了，交通部公路總局從農曆小年夜（2月14日）到大年初六（2月21日）啟動春節旅客疏運計畫，推出全台86條國道客運路線票價優惠，平均打85折，以及所有國道客運與台鐵轉乘在地客運1段票免費，還有台灣好行30條公路客運路線半價優惠，「好康一籮筐」！

為了鼓勵民眾過年出遊走春，多多利用大眾運輸工具，交通部公路總局台中區監理所和彰化監理站，今天共同在彰化市舉辦記者會，宣佈春節旅客疏運計畫全台上路，其中，彰化地區客運路線、台灣好行均配合假期增班營運，而台灣好行鹿港線搭配高鐵發行優惠聯票外，鹿港線、大城線、清水岩線、南彰化線路線，推出優惠1日票。

彰化監理站長王顯文說，春節連假期間及尖峰時段，監理站會不定期加強稽查各家客運公司場站疏運狀況，同時會同警方實施路檢聯合稽查攔查勤務，稽查重點在駕駛人是否酒駕違規、超時駕駛等，約束客運業者提供安全愉悅的乘車環境，確保乘客的乘車安全。

民眾可上網到「 公路客運乘車資訊查詢系統」查詢相關客運路線班次。

今年春節期間交通部公路總局啟動春節旅客疏運計畫，鼓勵民眾多搭乘大眾運輸交通工具，若要自駕出遊，最好改走替代道路。（圖記者張聰秋翻攝）